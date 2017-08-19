Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны

Житель Астаны сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, пробежав по улицам столицы около 15 километров. Причем свой маршрут он построил таким образом, чтобы на карте города "написать": "Выходи за меня", передает корреспондент Today.kz.Предложение выйти замуж астанчанин сделал в день, когда пара отмечала очередную годовщину знакомства.Для исполнения задумки, по словам создателя, были использован мобильные приложения для бега, отображающие через GPS на карте проделанный маршрут.Длина маршрута для слова "выходи" составила 9,7 километра, "за" - 2,8 и "меня" - 0,8 километра.По словам молодого человека, самым сложным было найти подходящие улицы для прорисовки маршрута, а также обогнуть здания так, чтобы не испортить "буквы"."К примеру, здание суда мешало прорисовать букву "Х", а Дворец спорта "Жастар" создал сложности для буквы "Д". Поэтому некоторые буквы получились неровными. Скриншоты с маршрутом были вмонтированы в поздравительное видео. Самое главное - задумка получилась, и любимая высоко ее оценила", - рассказал парень.На необычное предложение астанчанина девушка сразу ответила согласием.