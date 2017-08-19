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Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны

Просмотров:191 Опубликовано: Вчера, 20:53
Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны
Иллюстративное фото
Житель Астаны сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, пробежав по улицам столицы около 15 километров. Причем свой маршрут он построил таким образом, чтобы на карте города "написать": "Выходи за меня", передает корреспондент Today.kz.

Предложение выйти замуж астанчанин сделал в день, когда пара отмечала очередную годовщину знакомства.

Для исполнения задумки, по словам создателя, были использован мобильные приложения для бега, отображающие через GPS на карте проделанный маршрут.

Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны


Длина маршрута для слова "выходи" составила 9,7 километра, "за" - 2,8 и "меня" - 0,8 километра.

Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны


По словам молодого человека, самым сложным было найти подходящие улицы для прорисовки маршрута, а также обогнуть здания так, чтобы не испортить "буквы".

Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны


"К примеру, здание суда мешало прорисовать букву "Х", а Дворец спорта "Жастар" создал сложности для буквы "Д". Поэтому некоторые буквы получились неровными. Скриншоты с маршрутом были вмонтированы в поздравительное видео. Самое главное - задумка получилась, и любимая высоко ее оценила", - рассказал парень.

Оригинальное предложение девушке с помощью карты города сделал житель Астаны


На необычное предложение астанчанина девушка сразу ответила согласием.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 00:02
Делать нех...
 
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Xoxma80 (Посетители) Вчера, 23:17
Ех ты... Совсем не ленивый жених)))

А ответочка от невесты будет?))
 
 

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