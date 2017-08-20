Илья Ильин: Будущее моей карьеры решится в октябре

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишенный двух золотых олимпийских медалей, рассказал о своей дальнейшей карьере в тяжелой атлетике, сообщают Vesti.kz.



По словам спортсмена, на данный момент его общая физическая подготовка очень хорошая. "Я тренируюсь, бегаю. Делаю четыре вида спорта за раз. Но, конечно, доминирует тяжелая атлетика. Люблю тяжелую атлетику и, конечно, работаю. Недавно вернулся из Америки. Я там учился и продолжаю учиться. Учусь английскому языку, набираю обороты. Очень хочу говорить по-английски, хочу много знать и, естественно, развивать свои интеллектуальные навыки. Мастер-классы также там проводил. Сам учусь быть тренером, учусь красиво давать свои знания другим ребятам, которые любят тяжелую атлетику и спорт", - признался Ильин



Он отметил, что в Казахстане пока не строит никаких планов. В скором времени тяжелоатлет намерен вернуться в США, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу. "Я цель поставил - "интермедия" закончить, чтобы уже более-менее на английском разговаривать. Потом в Казахстане буду ждать, что решится по поводу моей карьеры. В октябре будет все ясно, я думаю. И буду продолжать тренироваться. Я люблю тяжелую атлетику, люблю спорт, куда мне без него? Потом потихоньку посмотрим. Спортменеджмент? Я знаю спорт изнутри, поэтому буду как-то помогать и участвовать активно в спортивной деятельности", - добавил он.



По словам Ильина, если решение о дисквалификации позволит выступать на турнирах, то он подумает над продолжением карьеры. "Я думаю, что... Я решу это все, когда все закончится. Сяду спокойно, соберу всех ребят и будем думать о дальнейшей моей карьере. Конечно, я работаю, тренируюсь и довольно-таки активно. Легко поднимаю штангу, все хорошо у меня... Там посмотрим", - подытожил спортсмен.



Отметим, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что для него Ильин всегда останется чемпионом. Как сообщалось ранее, Ильин сейчас учится в США, подтягивает язык, изучает спортивный менеджмент, в свободное время от учебы ездит по разным штатам, проводит мастер-классы для любителей тяжелой атлетики.



Напомним, Илья Ильин, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике, был отстранен от соревнований из-за того, что перепроверка допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012 дала положительный результат. В итоге казахстанец был лишен золотых олимпийских наград и пропустил Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о сроке его дисквалификации пока не вынесено.