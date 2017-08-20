Сурикат и черепаха стали лучшими друзьями в Алматы

Сурикат и шпороносная черепаха вместе живут в летнем вольере зоопарка Алматы, передает Today.kz со ссылкой на страницу "Алматинского зоологического парка" в Instagram."В летнем вольере дружно проживают сурикаты с пантеровыми, среднеазиатскими и шпороносными черепахами", - говорится в подписи к фото.Судя по фотографиям, животные стали настоящими друзьями.Напомним, долгое время героями социальных сетей были тигр Амур и козел Тимур из приморского сафари-парка в Хабаровске.Как выяснилось, удивительная история дружбы между хищником и травоядным оказалась фикцией.