Сурикат и черепаха стали лучшими друзьями в Алматы

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Дружба крепкая не сломается, Не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит Вот что значит настоящий верный друг. ___ В летнем вольере дружно проживают Сурикаты с Пантеровыми, Среднеазиатскими и Шпороносными черепахами, последняя, кстати, на фото ___ Мы рады видеть Вас каждый день с 9:00 до 20:00, кассы работают до 19:00.
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Комментарии ( 1 )
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