Аким Карагандинской области Кошанов сделал первое селфи

Первое селфи появилось у акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».



К Ерлану Кошанову в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района подошли молодые люди и попросили позволить сделать с ним селфи. Глава области не стал отказывать молодежи.



«Никогда ранее не селфился», - сказал Ерлан Кошанов, заглядывая в фотокамеру мобильного телефона девушки из Егиндыбулака.



Представители молодежи поблагодарили акима области за улучшение инфраструктуры села и за построенные спортивную площадку и детский игровой комплекс. Более 20 миллионов тенге предоставил при активном содействии акимата общественный деятель Берик Камалиев, который родился в Егиндыбулаке, а сейчас проживает в столице.



В Егиндыбулаке идут празднования 350-летнего юбилея великого оратора Казыбек би. Широкомасштабные мероприятия в честь 350-летия общественного деятеля пройдут по всему региону в течение ближайших трех месяцев. Қаз дауысты Казыбек би - великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трех великих биев (судей) казахского народа и один из авторов систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы».