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Аким Карагандинской области Кошанов сделал первое селфи

Просмотров:48 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Аким Карагандинской области Кошанов сделал первое селфи
Фото Inform.kz
Первое селфи появилось у акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К Ерлану Кошанову в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района подошли молодые люди и попросили позволить сделать с ним селфи. Глава области не стал отказывать молодежи.

«Никогда ранее не селфился», - сказал Ерлан Кошанов, заглядывая в фотокамеру мобильного телефона девушки из Егиндыбулака.

Представители молодежи поблагодарили акима области за улучшение инфраструктуры села и за построенные спортивную площадку и детский игровой комплекс. Более 20 миллионов тенге предоставил при активном содействии акимата общественный деятель Берик Камалиев, который родился в Егиндыбулаке, а сейчас проживает в столице.

В Егиндыбулаке идут празднования 350-летнего юбилея великого оратора Казыбек би. Широкомасштабные мероприятия в честь 350-летия общественного деятеля пройдут по всему региону в течение ближайших трех месяцев. Қаз дауысты Казыбек би - великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трех великих биев (судей) казахского народа и один из авторов систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы».
Источник: Inform.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 16:16
Аким Карагандинской области Кошанов сделал первое селфи

Дай Бог, не последнее..
 
 

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