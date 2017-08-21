Жириновский решил в шестой раз баллотироваться в президенты

Владимир Жириновский Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Владимир Жириновский принял решение выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Об этом либерал-демократ сообщил радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 21 августа.
«Участвовать буду обязательно, да», — сказал он. По мнению Жириновского, если нынешний глава государства Владимир Путин не будет принимать участия в кампании, то победа ЛДПР будет обеспечена.
При этом он добавил, что осенью либерал-демократы планируют внести в Госдуму проект поправок в конституцию, ограничивающий срок президентства пятью годами без возможности переизбрания на второй срок.
4 февраля Жириновский на съезде партии рассказал, что подумывает над тем, чтобы поучаствовать в президентской гонке. «Это будет уже в шестой раз», — уточнил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский — основатель и бессменный лидер ЛДПР — принимал участие в президентских кампаниях 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов. Самый лучший результат либерал-демократ продемонстрировал в 2008-м — тогда за его кандидатуру проголосовали 9,35 процента избирателей.
Выборы президента России состоятся в 2018 году. По закону избранный глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. Зато подобные планы имеются у бизнесмена Сергея Полонского, которого недавно освободили по решению суда, а также у оппозиционера Алексея Навального, чей допуск на выборы маловероятен из-за условных сроков. Своего участия в президентской кампании не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
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