Испанские полицейские задержали исполнителя теракта в Барселоне. Об этом сообщает в понедельник, 21 августа, La Vanguardia.



Самого разыскиваемого подозреваемого Испании выследили и захватили в городке Сан-Садурни-д'Анойя в окрестностях Барселоны. В правоохранительных органах одновременно сообщили, что человек похожий на разыскиваемого 22-летнего Юнеса Абуякуба, был застрелен в городке Субиратс. На его теле был закреплен пояс смертника. Представители спецслужб пока не комментируют официально эту информацию.



Ранее 21 августа сообщалось, что Абуякуб после наезда на пешеходов на улице Рамбла покинул место преступления пешком. После этого он напал на водителя припаркованной неподалеку машины, зарезал его и угнал автомобиль. Протаранив полицейский пост, Абуякуб смог вырваться за пределы оцепления. Позже стражи порядка обнаружили машину, в которой находился труп владельца.



Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на машине атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.



В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.



Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».



