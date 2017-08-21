Нурсултан Назарбаев рассказал о новом казахском алфавите

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар" рассказал о новом казахском алфавите, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Самое главное - это новый казахский алфавит. Первым у нас был алфавит тюрков, потом наши предки принесли арабский алфавит. Было писание Ахмета Байтурсынова, потом - латиница. Затем мы перешли на кириллицу. Это не от того, что мы якобы хотим уходить под другую политику. Например, в кириллице есть лишние буквы, которые казахскому языку не нужны. Например, букв "щ" и "я" у нас нет. Японию мы называем "Жапония". Твердого знака и мягкого знака нет, "ц" и "ч" тоже нет. Но они сейчас есть в нашем алфавите. Их никто не использует. Если будем использовать, это уже разрушит наши правила", - сказал Глава государства в интервью журналистам телеканала.



Президент заявил, что казахам нужен русский язык. По его словам, переход на латиницу не означает побег от русского языка.



"Некоторые политологи говорят такое, но алфавит связан только с казахским языком. А издания на русском будут продолжать выходить. Казаху нужен язык великого русского народа. Мы не изучали других языков, как русский язык. Если мы будем точно так же изучать английский или другие языки, проблема решится сама собой. По-моему, мы не выиграем, если оторвемся от русского языка, на который переводятся вся технология и много книг. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка, это не отказ от русского языка", - добавил Нурсултан Назарбаев.



Ранее Нурсултан Назарбаев в интервью высказался по поводу перехода казахского алфавита на латиницу. Также он отметил эффект от выставки EXPO-2017 в Астане и похвалил Ахметжана Есимова.

