«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 22 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.58 KZT
  • €1 = 390.38 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Эксперты предупредили пользователей о нашествии кибермутантов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 06:55
Эксперты предупредили пользователей о нашествии кибермутантов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
В минувшем полугодии общее количество фишинга и вымогательских атак на компьютеры пользователей из США, Европы и Азии увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в блоге компании Check Point.

По данным исследования, 23,5 процента организаций по всему миру пострадали от вредоносной рекламы RoughTed, а 19,7 процента компаний были атакованы вирусом Fireball.

Среди основных угроз эксперты назвали нашествие кибермутантов и новую волну мошенничества. Опыт с Fireball показал, что специалисты проигрывают войну против вредоносных программ, распространяемых легальными источниками с помощью рекламы. Процент выполненных с помощью вымогательских программ атак на пользователей за отчетный период удвоился по сравнению прошлым годом и теперь составляет 48 процентов.

Помимо мутантов, стремительно эволюционируют вирусные программы, работающие на основе макросов вроде Microsoft Office. Новое поколение вредоносных загрузчиков действует тихо и даже не требует от пользователя запуска макроса. При этом национальное кибероружие захвачено злоумышленниками, которые пользуются доступностью разработанных правительствами хакерских инструментов, позволяющих любому продвинутому школьнику организовать массированную кибератаку.

Кроме того, обнаружение все новых уязвимостей в ПО Apple и развитие так называемых умных домов и интернета вещей, призванных облегчить жизнь, ведет к серьезному увеличению рисков для организаций и рядовых пользователей.
Источник: Lenta.ru
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика