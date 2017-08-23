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Созданы пожирающие свет бактерии-киборги

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Созданы пожирающие свет бактерии-киборги
.
Ученые из Калифорнийского университета США создали бактерий, питающихся светом и содержащих в себе полупроводниковые нанокристаллы, передает Lenta.ru.

Как уточняется, микробы-киборги могут синтезировать различные органические соединения, делая это более эффективно, чем в процессе фотосинтеза. Результаты работы представлены на 254-й конференции Американского химического общества.

В эксперименте были использованы нефотосинтетические бактерии Moorella thermoacetica, которые в процессе дыхания производят уксусную кислоту из углекислого газа. Ученые добавляли к питательной среде, на которой росли микроорганизмы, кадмий и аминокислоту цистеин, содержащую атом серы. В результате формировались наночастицы сульфида кадмия, функционирующие как микроскопические солнечные батареи.

По словам ученых, с помощью генетических модификаций можно заставить бактерии производить питательные вещества, топливо и пластмассы. При этом данная технология будет безотходной.

Эффективность обычного фотосинтеза достигает 30 процентов, поскольку для усвоения одного моля углекислого газа необходимо только 114 килокалорий, хотя в реальности на это тратится количество фотонов, содержащее 381 килокалорию. В бактериях-киборгах этот показатель увеличен до 80 процентов.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 21:38
Цитата: Ingul
Блин, скоро человечество превратится в киборгов.

Нас необязательно превращать в киборгов, чтобы мы начали поглощать пластмассу. Достаточно прекратить импорт продуктов.
 
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  • Куратор
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:42
Блин, скоро человечество превратится в киборгов.
Будем питаться пластмассами. Не надо будет ни пахать ни сеять, заниматься скотоводством. А главное - целлофановые пакеты перестанут выбрасывать куда ни попало. Чисто будет! Вот жизнь будет!uhmylka
 
 

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