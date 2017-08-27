Российский футбольный клуб зарезал барана и прервал серию из 18 поражений

Российский "Амкар" зарезал барана перед гостевым матчем с тульским "Арсеналом", сообщают Vesti.kz. Такой обряд "Амкар" провел по примеру главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина, который в бытность футболистом в 1972 и 1973 году отыграл два сезона за "Кайрат" в высшей лиге СССР.



Обряд жертвоприношения в итоге помог "Амкару" одержать первую за восемь туров победу в российской премьер-лиге - 1:0. С учетом прошлого сезона пермяки не выигрывали 18 игр подряд (7 ничьих и 11 поражений). Сейчас "Амкар" с пятью очками находится на последнем, 16-м, месте в российской премьер-лиге, но даже от десятой строчки таблицы пермяков отделяют всего три балла. В матче с "Арсеналом" при счете 1:0 во втором тайме их один раз спасла перекладина.



"Я сейчас Юру Семина немножко "сплавлю" - он любит барана выводить… На самом деле, в данной ситуации это не от него пошло. Борис Игнатьев, у нас с ним дружеские отношения, со мной разговаривал, надо, говорит, барана поводить по полю и зарезать. А потом, на следующий день, уже генеральному позвонил президент и сказал именно это. Шилов Геннадий Михайлович вместе со своим другом, членом совета директоров, позвонил генеральному директору. Говорят, столько не везет, уже пора барана зарезать… Вот такой ритуал был. Поводили барана по полю. Зарезали не на поле, конечно", - рассказал главный тренер пермяков Гаджиев в интервью Sportsdaily.ru.



Отметим, что в августе 2013 года обрядом жертвоприношения барана на весь мир прославился "Шахтер". Карагандинцы провели его перед матчем Лиги чемпионов прямо на поле стадиона "Астана Арена". В итоге "Шахтер" на следующий день сенсационно победил "Селтик" (2:0). В ответной игре за казахстанским клубом внимательно следили УЕФА и защитники животных, а сам "Шахтер", не проводя обряд, проиграл со счетом 0:3 и не смог выйти в группу ЛЧ.