В мумии нашли смертоносных паразитов

Ученые из Южной Кореи выявили в печени 375-летней мумии плоских червей Paragonimus westermani (легочного сосальщика). Мужчина мог подхватить паразитов, питаясь сырыми ракообразными по назначению врача. По мнению исследователей, вызванный червями парагонимозный гепатит мог стать причиной смерти больного. Об этом сообщает издание New Scientist.



Мумия была найдена в 2014 году. Она принадлежала мужчине по имени Цзин Ли (Jing Lee), который умер в возрасте 63 лет и был похоронен на территории современного уезда Чхондо (расположен в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто). С разрешения потомков исследователи просканировали мумию с помощью компьютерной томографии. Оказалось, что в печени находятся золотисто-коричневые яйца легочного сосальщика длиной 85 микрометров.



P.westermani переносится пресноводными ракообразными. В то время эти животные считались эффективным средством для борьбы с корью, что было причиной паразитарных болезней человека. Сейчас парагонимоз распространен в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Симптомы заражения могут включать в себя боль и лихорадку, однако часто черви никак себя не проявляют. Хотя паразиты чаще попадают в легкие, они могут проникнуть и в другие органы, например в мозг, вызвав тяжелые энцефалиты.