Наследника миллиардного состояния "империи" Red Bull разыскивает Интерпол

Интерпол выпустил уведомление с красным углом, имеющее силу ордера на арест, в отношении Вораюта Ювиттхайя, передает РИА Новости.
Внук и наследник миллиардного состояния основателя "империи" энергетических напитков Red Bull ранее был объявлен в розыск в Таиланде по обвинению в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. Информацию из Интерпола сообщил официальный представитель Главного управления национальной полиции Таиланда полковник Критсана Паттханачарен.
"Мы получили от Интерпола сообщение о выпуске уведомления с красным углом в отношении Вораюта Ювиттхайя, которое означает всемирный запрос на розыск и временный арест фигуранта с целью последующей экстрадиции", - заявил Паттханачарен.
Ранее Национальная полиция Таиланда сообщала о выпуске уведомления с синим углом в отношении Вораюта Ювиттхайя, которым полиция стран - членов Интерпола уполномочивалась только выяснить и уточнить местонахождение разыскиваемого. Также в сообщении говорилось, что Таиланд готовит заявку на уведомление с красным углом.
Ювиттхайя обвиняется в том, что в сентябре 2012 года, находясь за рулем автомобиля "Феррари", сбил насмерть сержанта полиции, ехавшего на мотоцикле, и скрылся с места происшествия, протащив тело полицейского вместе с мотоциклом около 100 метров по асфальту. Задержанный и временно освобожденный под залог в 2012 году Ювиттхайя скрылся из Таиланда в конце апреля 2017 года, за несколько дней до того, как ему должны были быть официально предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем за собой смерть человека, неоказании помощи пострадавшему на месте ДТП и превышении скорости. Срок давности по обвинению в превышении скорости уже истек, пятилетний срок давности по обвинению в неоказании помощи истекает 3 сентября этого года. Однако по основному обвинению - в неосторожном вождении, повлекшем за собой смерть, он истечет только в 2027 году.
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