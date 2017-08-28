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Наследника миллиардного состояния "империи" Red Bull разыскивает Интерпол

Просмотров:243 Опубликовано: Вчера, 21:11
Наследника миллиардного состояния "империи" Red Bull разыскивает Интерпол
Фото: rian.com.ua
Интерпол выпустил уведомление с красным углом, имеющее силу ордера на арест, в отношении Вораюта Ювиттхайя, передает РИА Новости.

Внук и наследник миллиардного состояния основателя "империи" энергетических напитков Red Bull ранее был объявлен в розыск в Таиланде по обвинению в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. Информацию из Интерпола сообщил официальный представитель Главного управления национальной полиции Таиланда полковник Критсана Паттханачарен.

"Мы получили от Интерпола сообщение о выпуске уведомления с красным углом в отношении Вораюта Ювиттхайя, которое означает всемирный запрос на розыск и временный арест фигуранта с целью последующей экстрадиции", - заявил Паттханачарен.

Ранее Национальная полиция Таиланда сообщала о выпуске уведомления с синим углом в отношении Вораюта Ювиттхайя, которым полиция стран - членов Интерпола уполномочивалась только выяснить и уточнить местонахождение разыскиваемого. Также в сообщении говорилось, что Таиланд готовит заявку на уведомление с красным углом.

Ювиттхайя обвиняется в том, что в сентябре 2012 года, находясь за рулем автомобиля "Феррари", сбил насмерть сержанта полиции, ехавшего на мотоцикле, и скрылся с места происшествия, протащив тело полицейского вместе с мотоциклом около 100 метров по асфальту. Задержанный и временно освобожденный под залог в 2012 году Ювиттхайя скрылся из Таиланда в конце апреля 2017 года, за несколько дней до того, как ему должны были быть официально предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем за собой смерть человека, неоказании помощи пострадавшему на месте ДТП и превышении скорости. Срок давности по обвинению в превышении скорости уже истек, пятилетний срок давности по обвинению в неоказании помощи истекает 3 сентября этого года. Однако по основному обвинению - в неосторожном вождении, повлекшем за собой смерть, он истечет только в 2027 году.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Вчера, 22:21
А вот фиг вы его поймаете. Red Bull окрыляет (с) rofl
 
 

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