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Трамп позвонил Назарбаеву

Просмотров:150 Опубликовано: Вчера, 23:15
Трамп позвонил Назарбаеву
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп поздравил Назарбаева с успешным проведением международной выставки EXPO-2017 в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации.

"Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир - США" в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона. Назарбаев проинформировал Трампа о проведении в Астане 10-11 сентября саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.

Лидеры двух государств также уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой.

В свою очередь Трамп пригласил Президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом.

В заключение беседы Главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 00:36
Правильно мистер Трамп сверяет часы в цвете последних событий. И мы очень рады что имеем с этой великой страной дружеские отношения. Что не говори но господин Трамп это фигура мирового ммасштаба.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 00:20
Қандай тiлде тiлдескен екен?
 
 

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