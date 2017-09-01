Трамп позвонил Назарбаеву

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп поздравил Назарбаева с успешным проведением международной выставки EXPO-2017 в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации.
"Президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир - США" в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона. Назарбаев проинформировал Трампа о проведении в Астане 10-11 сентября саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.
Лидеры двух государств также уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой.
В свою очередь Трамп пригласил Президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом.
В заключение беседы Главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес.
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