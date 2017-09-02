Министр образования рассказал, как готовил к школе своих детей

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев призвал готовить детей к школе заранее, рассказав, как занимался со своими детьми, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ерлан Сагадиев принял участие в праздновании первого звонка в одной из средних школ Астаны. После своего выступления министр признался, что никаких напутственных слов своим собственных детям не говорил, а готовил их заранее.



"Они у меня подготовку к школе начали еще в середине августа, я с ними занимался, старался, чтобы уже к школе они подошли не просто с каким-то объемом знаний и усидчивости, знакомства с буквами, словами и так далее. Желательно родителям начать подготовку чуть-чуть пораньше. Хотя бы давать ему читать, давать математические задачи, чтобы к началу учебного года уже ребенок разогнался", - порекомендовал министр.



Несмотря на то, что в первый класс Ерлан Сагадиев пошел более 44 лет назад, министр без труда вспомнил имя своего первого учителя.



"В первый класс я пошел в Алматы. Моя первая классная руководительница - Анна Ивановна Дорофеева", - отметил он.



Напомним, сегодня в школах Казахстана прозвенел первый звонок. Школьные занятия были перенесены на 2 сентября в связи с празднованием "Курбан айт".