Месси намерен покинуть "Барселону" в 2018 году

Британские СМИ пишут, что аргентинец Лионель Месси покинет знаменитый испанский футбольный клуб "Барселона" летом 2018 года, передает Today.kz со ссылкой на Daily Post.



По информации издания, Месси недоволен трансферной политикой клуба и намерен покинуть ФК, как только завершится его контракт.



СМИ прогнозируют продолжение карьеры Месси в английском "Манчестер Сити".

