КНДР могла провести шестое ядерное испытание - СМИ

Землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, зафиксировано в КНДР, Сеул не исключил, что Пхеньян осуществил шестое ядерное испытание, сообщило агентство Ренхап, передает РИА Новости.
"КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности", - цитирует агентство Ренхап представителей администрации южнокорейского президента.
По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамген-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров под землей.
Военные Южной Кореи проводят сбор и анализ информации относительно зафиксированного в КНДР землетрясения, которое могло быть вызвано шестым по счету ядерным испытанием.
"Мы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 искусственного происхождения на севере Пхунгери (где расположен ядерный полигон - прим. автора) в 12.36 по местному времени (09.36 Астана). Мы проводим анализ, могло ли это быть ядерным испытанием", - цитирует агентство Ренхап слова представителей Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.
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