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Уроженка Казахстана баллотируется в Парламент Чехии

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Уроженка Казахстана баллотируется в Парламент Чехии
Джамиля Стехликова слева. Фото blesk.cz
Чешский политический деятель казахского происхождения Джамиля Стехликова баллотируется в Парламент Чехии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Политиков не любят, но они нужны. По чешским законам я обязана вам сообщить, что баллотируюсь в выборах в Парламент Чешской республики от партий LES (Либерально экологичeская партия) и TOP09. Так как на моем ФБ есть и чешские избиратели, я должна всех предупредить, что сообщения посылает кандидат в депутаты и дополнить эмблемой партии фотографию в профиле. Предвыборная кампания должна быть явной и прозрачной. Вот она, наша команда, крайний справа Карл Шварценберг, полным именем Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антоний Вратислав Мена фон Шварценберг а крайний слева - я, вся в красном... И понеслось!", - написала Стехликова на своей странице в соцсетях.

Уроженка Казахстана баллотируется в Парламент Чехии

Фото с сайта blesk.cz

Отметим, Джамиля Стехликова - первая министр-казашка в Европе и первый экс-министр Чехии нечешской национальности. Ей 55 лет, она внучка министра просвещения Казахской ССР Абдыхамита Сембаева. Родилась в Алматы, затем долгое время жила в Москве, после чего переехала в Чехию, замужем, имеет двух детей.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 15:25
она внучка министра просвещения Казахской ССР Абдыхамита Сембаева.
boyan Понятно всё.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 

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