Установлены подозреваемые, причастные к инциденту у "Абу-Даби Плаза" - МВД РК

В МВД РК рассказали о ходе расследования по инциденту у "Абу-Даби Плаза". Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.
"ДВД Астаны в рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 293 части 2 ("Хулиганство") Уголовного кодекса РК, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены подозреваемые, причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинивших в ответ на избиения Полатова телесные повреждения гражданам Индии - рабочим строительного объекта", - сообщил Садубаев.
Он добавил, что в настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на конкретизацию действий участников конфликта, по результатам которых будет дана соответствующая уголовному закону правовая оценка, и виновные будут привлечены к ответственности.
"Одновременно органами внутренних дел Астаны были приняты меры в отношении граждан, допустивших нарушения общественного порядка в ночь на 3 сентября при пресечении конфликта в районе "Абу-Даби Плаза". Из 41 человека, доставленных в отделы полиции, восемь человек были привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактических мероприятий и предупреждения о недопущении нарушения общественного порядка были отпущены", - пояснил Садубаев.
МВД РК еще раз напоминает жителям и гостям столицы о недопущении каких-либо противоправных действий, направленных на нарушение общественного порядка, в том числе и распространение заведомо недостоверной информации в связи с имевшим место событием. В случае совершения вышеуказанных действий виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.
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