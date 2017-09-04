Между Россией и Казахстаном увеличат число авиарейсов

Частота авиарейсов между Казахстаном и Россией значительно увеличится в летнем сезоне 2018 года, сообщает авиационный портал ATO.ru со ссылкой на сайт Росавиации.



С летнего сезона 2018 года частоты при полетах между Астаной и Алматы с одной стороны и Санкт-Петербургом - с другой увеличат с семи до десяти рейсов в неделю. С летнего сезона 2019 года стороны смогут не только нарастить частоты до 14 рейсов, но и назначить вторых перевозчиков (при условии, что они не будут аффилированы к действующим назначенным авиакомпаниям).



Кроме того, с летнего сезона 2018 года будет увеличена частота на маршруте между Астаной и Москвой. Максимальное число рейсов увеличат с 9 до 12 в неделю.



По этим направлениям прямые полеты осуществляют национальные перевозчики обеих стран — "Аэрофлот" и Air Astana. На остальных договорных линиях число рейсов решено увеличить с семи до десяти в неделю.



Сообщается, что соглашение между казахстанской и российской сторонами направлено на формирование общего рынка авиаперевозок в соответствии с договором о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатором нововведений выступила российская сторона.

