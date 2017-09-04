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Между Россией и Казахстаном увеличат число авиарейсов

Просмотров:169 Опубликовано: Вчера, 22:04
Между Россией и Казахстаном увеличат число авиарейсов
Фото: @Турар Казангапов
Частота авиарейсов между Казахстаном и Россией значительно увеличится в летнем сезоне 2018 года, сообщает авиационный портал ATO.ru со ссылкой на сайт Росавиации.

С летнего сезона 2018 года частоты при полетах между Астаной и Алматы с одной стороны и Санкт-Петербургом - с другой увеличат с семи до десяти рейсов в неделю. С летнего сезона 2019 года стороны смогут не только нарастить частоты до 14 рейсов, но и назначить вторых перевозчиков (при условии, что они не будут аффилированы к действующим назначенным авиакомпаниям).

Кроме того, с летнего сезона 2018 года будет увеличена частота на маршруте между Астаной и Москвой. Максимальное число рейсов увеличат с 9 до 12 в неделю.

По этим направлениям прямые полеты осуществляют национальные перевозчики обеих стран — "Аэрофлот" и Air Astana. На остальных договорных линиях число рейсов решено увеличить с семи до десяти в неделю.

Сообщается, что соглашение между казахстанской и российской сторонами направлено на формирование общего рынка авиаперевозок в соответствии с договором о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Инициатором нововведений выступила российская сторона.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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saktau (Посетители) Вчера, 23:04
Ну учитывая политическую обстановку в РФ неудивительно что они увеличивают рейсы в Казахстан. А может и туристы к нам поплывут, все равно ведь теперь визу в США трудно получить россиянам. Не исключенно что и с шенгенчиком у них в будующем будут проблемы. А так мы рады туристы это ведь валюта.
 
 

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