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Как пройдет церемония закрытия EXPO-2017

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Как пройдет церемония закрытия EXPO-2017
Иллюстративное фото
Стать свидетелем церемонии закрытия выставки EXPO-2017 в Астане сможет любой желающий. Об этом заявили в пресс-службе АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", передает Tengrinews.kz.

Церемония закрытия выставки EXPO-2017 пройдет на территории комплекса 10 сентября. Официальная часть мероприятия пройдет в здании Конгресс-Центра, однако трансляция будет вестись на сцене Амфитеатра с 20.00 до 20.50.

В этот день выставка будет функционировать в штатном режиме, все павильоны будут принимать посетителей с 9.30 до 20.00. Официальные кассы у входных групп будут доступны c 08.30 до 18.30 и с 22.00 до 00.30. С 19.00 до 22.00 все входные группы выставки будут закрыты. Южная и западная входные группы вновь откроют свои двери для гостей выставки EXPO-2017 с 22.00 до 01.00.

Атриумы павильонов откроются в 22.00 и будут функционировать до 2.30 ночи. Здесь международные павильоны представят свои концертные программы. Рестораны и точки питания на территории выставочного комплекса вновь откроют свои двери для гостей выставки с 22.00 до 02.30 ночи. Окончание работы выставки - 03.00. Стоит отметить, что 10 сентября пройдет парад в 19.50.

Концертная программа будет проходить с 18.00 до 20.00 и с 21.00 до 23.10 на сцене Амфитеатра. Посещение концертной программы предусмотрено по входным билетам на EXPO-2017. Торжественный салют в честь церемонии закрытия выставки начнется в 21.15.
Источник: Tengrinews.kz
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