"Зверства над рохинджа - это преступление против человечности" - ООН

В Организации объединенных наций высказались по ситуации в Мьянме, передает Тengrinews.kz.



Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН, войны и масштабные нарушения прав человека не начинаются в одночасье. Отмечается, что притеснения мусульман народности рохинджа, проживающих на севере штата Ракхайн, начались уже давно.



И в ООН постоянно требовали от властей Мьянмы положить конец насилию против мусульманского меньшинства. Специальный советник ООН по вопросам предотвращения геноцида Адама Дьенг заявил, что зверства над рохинджа следует считать преступлениями против человечности. В этой связи в ООН опубликовали статью, которая была подготовлена еще в феврале этого года.



"Увы, ситуация только изменилась к худшему", - подчеркивается в аннотации. Ниже следует сам материал, над которым работала сотрудница "Радио ООН" Наталья Терехова.



Положение мусульман-рохинджа в Мьянме давно вызывало серьезную обеспокоенность в ООН и заставляло пристально следить за развитием событий в северном штате Ракхайн. В этом регионе страны издавна компактно проживают примерно 800 000 этнических представителей народности рохинджа. В последние годы здесь многократно вспыхивали столкновения между буддистским большинством жителей Мьянмы и рохинджа, исповедующими ислам. Конфликт обострился минувшей осенью. На несколько блокпостов были совершены нападения. Власти обвинили в атаках рохинджа, и армия начала спецоперацию в населенных ими районах. В итоге десятки человек были убиты, а более 60 тысяч бежали в Бангладеш.



Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн неоднократно просил власти Мьянмы разрешить сотрудникам ООН посетить штат Ракхайн для оценки ситуации. Но все призывы так и остались без ответа. В результате команду экспертов ООН пришлось отправить в приграничный район Бангладеш для сбора информации у людей, бежавших из Мьянмы. Услышанное повергло правозащитников в ужас:



"Массовые групповые изнасилования, убийства, в том числе младенцев и маленьких детей, жестокие избиения, исчезновения и другие серьезные нарушения прав человека со стороны сил безопасности Мьянмы, совершенные к северу от Маунгдау в штате Ракхайн, - все это было задокументировано сотрудниками ООН".



Представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани рассказала, что вся эта информация была получена от людей, переживших насилие.



"Из 204 лиц, опрошенных по отдельности группой наших экспертов, подавляющее большинство сообщило, что они стали свидетелями убийств, и почти половина из них рассказала о том, что кто-то из их членов семьи был убит или пропал без вести. Из 100 опрошенных женщин более половины сообщили о том, что стали жертвами изнасилований и других форм сексуального насилия".



Но то, что происходило с детьми-рохинджа, просто не укладывается в голове. Иначе как звериной жестокостью это назвать нельзя", говорит Равина Шамдасани.



"Особенно жуткими стали сообщения о детях, включая восьмимесячного, пятилетнего и шестилетнего ребенка, которые были зарезаны ножом. Одна мать рассказала, как ее пятилетняя дочь пыталась защитить ее от изнасилования, когда мужчина достал длинный нож и перерезал девочке горло. В другом случае, по сообщениям, восьмимесячного малыша убили в то время, как его мать подвергалась групповому изнасилованию со стороны пяти сотрудников сил безопасности".



Но и это еще не все. Армия, полиция, а иногда и простые местные жители как будто соревновались между собой в жестокости. Они сжигали дома рохинджа, их школы, рынки, магазины, медресе и мечети, стараясь убить как можно больше представителей этой группы, исповедующей ислам.



"Многочисленные свидетельства подтверждают, что военнослужащие умышленно поджигали дома с семьями внутри, а в других случаях заталкивали рохинджа в уже горящие дома. Были собраны показания о нескольких случаях, когда представители армии или простые жители штата Ракхайн запирали в домах целые семьи, в том числе пожилых людей и инвалидов, и поджигали их, обрекая на верную гибель".



Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что убийства людей во время молитвы, ловли рыбы, мирного сна в своих домах, а также жестокие избиения маленьких детей и стариков не должны оставаться безнаказанными. Совершившие эти деяния преступники должны быть привлечены к ответственности, говорит Равина Шамдасани из Управления ООН по правам человека.



"Верховный комиссар ООН призвал правительство Мьянмы незамедлительно прекратить грубые нарушения прав человека в отношении собственного народа вместо того, чтобы продолжать отрицать их. Власти также обязаны предоставить пострадавшим доступ к правосудию, возмещению ущерба и безопасности".

