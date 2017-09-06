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Найден необычный способ достичь сексуального возбуждения

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 21:56
Найден необычный способ достичь сексуального возбуждения
Фото: Arielle Woznica and Nicole King / UC Berkeley
Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что некоторые виды бактерий могут служить афродизиаками — стимуляторами полового влечения. К такому выводу исследователи пришли на основе опытов с одноклеточными морскими организмами, которые эволюционно близки ко всем животным, включая человека. Статья исследователей опубликована в журнале Cell.

Хоанафлагеллаты, или воротничковые жгутиконосцы, являются протистами (одноклеточными эукариотами), которые едят бактерии и, в свою очередь, являются пищей для морских рачков. Известно, что некоторые потребляемые микроорганизмы приводят к образованию многоклеточных колоний из жгутиконосцев.

Ученые определили, что бактерии Vibrio fischeri провоцируют у хоанафлагеллатов Salpingoeca rosetta поведение, способствующее спариванию и формированию «роев». По словам специалистов, инициация полового процесса необходима в условиях изменяющейся среды, когда происходящий при этом обмен генов способствует выживанию всего вида. По мнению ученых, протисты также нуждаются в бактериальном афродизиаке, чтобы начать процесс размножения.

Исследователи надеются, что изучение взаимодействия между жгутиконосцами и V.fischeri позволит выявить молекулы, которые могли бы каким-либо образом воздействовать на позвоночных животных, включая человека.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 23:42
Ой вей ... это всё плохо, очень плохо, ибо у разносчиков демократии была мечта о химическом оружии "Гей-бомба"

вкратце - бомбы, начинённые мощным афродизиаком, которые будучи сброшены на вражеские войска, должны вызывать сильное сексуальное возбуждение у солдат противника, и, в идеале, стимулировать гомосексуальное поведение. hypnosis Больше в гугле и википедии


Так что ждите, скоро на вооружении сша, томагавки с виагрой lol
 
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  • Ян
 бася (Посетители) Сегодня, 22:04
кто нить обьясните -к чему это? кто кого, как и зачем?и какое отношение мы имеем к этим воротничковым жгутиконосцам? заселять будут их в нас что ли,если вдруг кто то не смогёт? shock
 
 

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