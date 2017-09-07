В Казахстане служебные авто предлагают помечать специальными знаками

Новые меры противодействия коррупции в ближайшие годы обсудили в профильном ведомстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось заседание специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.
Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО "Первый антикоррупционный медиа-центр" Толеген Байгулов предложил вариант решения проблемы нецелевого использования служебного транспорта госслужащими. Во время общественного мониторинга в ряде регионов Казахстана были выявлены неоднократные факты таких нарушений, в связи с чем общественники предложили размещать на служебном авто отличительные знаки.
Сообщается, что одно из условий искоренения бытовой коррупции - оптимизация и полная автоматизация процессов оказания государственных услуг, объединение, формирование информационных баз с их публичным доступом. В этой связи соответствующие мероприятия также заложены в новый план на 2018-2020 годы.
Кроме того, запланирован пересмотр действующих стандартов, норм и правил строительства автомобильных дорог, а также проработка вопросов по снижению оснований при проведении госзакупок без конкурсных процедур и другое.
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