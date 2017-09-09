S&P улучшило прогноз по рейтингам Казахстана

Международное рейтинговое агентство «Standard&Poor's» опубликовала пресс-релиз, в котором подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ-/А-3» с улучшением прогноза с «негативного» на «стабильный», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Вице-министр национальной экономики РК Мадина Абылкасымова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировала свежий суверенный рейтинг Казахстана, составленный агентством «Standard & Poor's».



«На пересмотр прогноза по рейтингу S&P в позитивную сторону повлияли ключевых факторов. Во-первых, это повышение эффективности денежно-кредитной политики благодаря резкому снижению долларизации депозитов резидентов до 48% в июле 2017 года по сравнению с 70% в конце 2015 года. Кроме этого продолжается приток прямых иностранных инвестиции в экономику. И данная позиция более не рассматривается рейтинговым агентством, как потенциальный риск для платежного баланса», - рассказала корреспонденту Казинформа Мадина Абылкасымова.



По ее словам, важным фактором также является сохранение позиции «чистого кредитора» с низким уровнем долговой нагрузки, которая по оценке S&P составит 17% к концу 2017 года.



«Это позволит обеспечить высокую способность дополнительного заимствования в будущем, учитывая значительный объем ликвидных активов (в основном, валютные активы Нацфонда), которые оцениваются порядка 40% к ВВП к концу 2017 года», - пояснила она.

Кроме этого на улучшение рейтинга Казахстана повлияла сильная фискальная позиция Правительства благодаря накоплениям в период высоких цен на сырьевые товары, в частности, в Нацфонде. Также агентство отмечает положительную динамику экономического роста в реальном секторе экономики.



«В период 2017-2020 годы по оценке агентства реальный экономический рост ожидается в среднем на уровне 3% с учетом реализации правительственных инфраструктурных программ и роста добычи нефти на месторождении Кашаган. Аналитики отмечают, что рост экономики будет поддерживаться государственными инвестициями, увеличением экспорта, а также положительное влияние окажет рост добычи нефти», - проинформировала вице-министр.



Она особо отметила, что поддержание высокого инвестиционного кредитного рейтинга страны крайне важно, поскольку международные инвесторы, в первую очередь, полагаются на кредитные рейтинги, предоставляемые международными рейтинговыми агентствами.



«Хороший кредитный рейтинг для Казахстана даст возможность получить доступ к финансовым ресурсам, инвестициям за пределами нашей страны, поэтому, чем выше будет наш кредитный рейтинг, тем лучше будут условия заимствования на внешнем рынке. Во-вторых, мы наблюдаем рост интереса иностранных инвесторов к разработке новых проектов в Казахстане в условиях восстановления казахстанской экономики. Таким образом мы считаем, что позитивный кредитный рейтинг Казахстана будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в страну», - резюмировала вице-министр.



По данным министерства, по итогам 7 месяцев 2017 года ВВП Казахстана вырос на 4%, и 65% экономического роста было обеспечено за счет несырьевых отраслей экономики. При этом положительный рост был зафиксирован во всех секторах экономики: горнодобывающая промышленность выросла на 9,5%, сельское хозяйство - 2,7%, обрабатывающая промышленность - 6,3%. Замедлился рост инфляции. Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 7%. Отметим, что ранее в июле рейтинговое агентство «Moody's» также улучшило прогноз Казахстана с «негативного» на «стабильный» и подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне Baa3.