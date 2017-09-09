Итоговое решение по Сирии должны принять 14 сентября в Астане - Эрдоган

На сирийских переговорах в Астане 14 сентября участники процесса должны прийти к итогам переговоров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Акорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил главу Турекой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане.
"Астанинские переговоры 14 сентября очень важны. Слышал, что подготовительная работа закончилась. Здесь должны прийти к итогам. Даст Бог, плоды этих шагов мы увидим в Астане. Думаю, так и Женевский процесс будет облегчен", - заявил Эрдоган.
В то же время министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов отметил, что турецкая сторона подтвердила в качестве гаранта Астанинского процесса свое активное участие в следующем раунде переговоров.
"Замминистра иностранных дел Турецкой Республики будет возглавлять делегацию. Турецкая Республика также активно работает над содержательными вопросами, предстоящих переговоров, в том числе, по вопросам участия сирийской вооруженной оппозиции в этих переговорах. В предварительном плане они подтверждают свое участие, но как это уже у нас здесь сложилось, информация об этом придет наверно в начале следующей недели", - отметил министр.
Абдрахманов заявил, что турецкая сторона намерена в рамках предстоящей встречи ОИС в Астане обсудить проблему мусульманского населения Мьянмы и Рахимжи.
"Мы с министром иностранных дел Турции уделили внимание вопросам, касающимся положения мусульманского населения в Мьянме. Он только что посетил мусульманских беженцев, которые покинули территорию Мьянмы, поделился своими впечатлениями от этой встречи", - добавил он.
Отметим, что Реджеп Эрдоган примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10-11 сентября. Ранее сообщалось, что Назарбаев обсудит с Эрдоганом региональные вопросы, в том числе ситуации в Сирии, Ираке, Палестине и Мьянме. Также предполагается подписание двусторонних договоров между Казахмтаном и Турцией.
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