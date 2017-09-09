Коп-казах из Нью-Йорка одержал победу на профи-ринге в Астане

Боксер из США, уроженец Казахстана Димаш Ниязов одержал победу над Эдуардо Перейра дос Рейесом из Бразилии, сообщают Vesti.kz. Бой, состоявшийся в андеркарте вечера бокса в Астане, в главном событии которого казахстанец Канат Ислам в титульном поединке встретится с канадцем Брэндоном Куком, прошел всю дистанцию, включившую в себя шесть раундов. В итоге победу единогласным решением судей одержал Ниязов.



Для 28-летнего Ниязова эта победа стала 12-й на профессиональном ринге. Также в его активе есть три ничейных результата. 27-летний бразилец потерпел пятое поражение в карьере при 22-х победах.



После боя, американский полицейский родом из Шымкента прокомментировал схватку.



"Мой соперник был непростой. Я пытался его раскрыть. Действовал в стиле нашей казахской и американской школ. Я не смог его раскрыть и решил, что буду просто с ним боксировать, брать очки. И как Вы видели, все судьи были на моей стороне - я взял легкую победу. (...) Когда мы делали дуэль взглядов, вы видели, он был такой злой. Наверное, он разозлился, что я рубашку открывал полчаса. Может, он перегорел или нервы не выдержали. Поэтому он был агрессивным вчера. Я сказал, что за такое поведение у нас наказывают", - отметил Димаш Ниязов.



Стоит отметить, что боксеры едва не подрались во время церемонии взвешивания. Южноамериканец решил придать ажиотажа противостоянию и спровоцировать соперника к "первому раунду" поединка. Однако Ниязов встретил действия соперника улыбкой, а стороны разнял промоутер Нельсон Лопес-старший.



В обычной жизни Ниязов работает полицейским в Бруклине - одном из самых крупных районов Нью-Йорка. Скоро он получит вторую награду за задержание особо опасного преступника. По данным Boxrec, Ниязов - гражданин США. Он выступает в легком весе и занимает 35-е место в рейтинге американских боксеров от Boxrec.



Ранее казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов за 50 секунд уничтожил и выбил с ринга бразильца Исмаэля Буэно. Напомним, что в рамках вечера бокса Ислам - Кук пройдет еще семь боев, включая главный поединок.