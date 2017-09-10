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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дуров советует Google и Apple создать собственные государства

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Дуров советует Google и Apple создать собственные государства
Павел Дуров
Основатель "Вконтакте" и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сочувствие крупнейшим американским технологическим компаниям, находящимся под постоянным давлением спецслужбы США. Он надеется, что в будущем IT-гиганты смогут объявить о своей полной независимости путём создания отдельных, передает VistaNews.ru.

Свое обращение Дуров опубликовал после того, как недавно заявил о попытке ФБР получить доступ к Telegram. По его словам, во время одного из визитов команды мессенджера в США спецслужбы просили предоставить им "черный ход" к сервису, а также втайне от руководства компании пытались подкупить одного из сотрудников. Дуров заявил, что представители администрации Telegram смогли отказаться от навязчивых предложений ввиду того, что не являются американскими гражданами.

После этого основатель мессенджера задумался о том, с каким давлением ежедневно сталкиваются крупнейшие технологические компании, работающие с конфиденциальными данными и зарегистрированные в США. Он напомнил, что два разработчика самых массовых мобильных операционных систем Android и iOS - Google и Apple - имеют американскую "прописку".

В этой связи Дуров отметил, что хотел бы, чтобы крупнейшие IT-гиганты в будущем имели бы полную независимость от всякого правительства, путем, например, создания собственных государств.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:29
Бұл мақалада жаӡылған кiсiнiң тегi өӡi айтып тұр ...
 
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  • Лесник
  • ddd888
  • Маривана
  • Сергей Владимиров
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:49
Лесник,
Тут, дружище, вот такая новость ещё подоспела:
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Компания Best Buy, крупнейший ритейлер в сфере электроники в США, сняла с продажи программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Продавец такой шаг объяснили тем, что на российского производителя «могут влиять» власти страны, сообщает The Verge. Пользователям, которые уже установили программы от «Касперского», предлагается в течение 45 дней заменить их на ПО другого разработчика. Портал указывает, что, согласно опросам, программы от российской компании достаточно популярны среди американских пользователей. Ранее администрация президента США убрала «Лабораторию Касперского» из двух списков разрешенных поставщиков программного обеспечения для правительственных агентств. В Вашингтоне опасаются, что она может быть тесно связана с российскими разведслужбами. (с)
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Т.е. когда у главнюков по-чесноку конкурировать с кем-нибудь кишка становится тонка, они ничтоже сумняшеся достают из-за спины дубину и тупо охерачивают соперника по башке. Вот такая демократия, ога smeh
 
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  • Швейк
  • Сергей Владимиров
 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:41
Швейк,
Тяжела и заковыриста жизнь лазутчика.. uhmylka
 
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  • Лесник
  • Сергей Владимиров
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:37
У товарища "сактау" случился разрыв шаблона. Это что-же - теперь гугля и айфоня не будут американскими? Как же жить дальше??? rofl
 
 

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