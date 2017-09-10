Дуров советует Google и Apple создать собственные государства

Основатель "Вконтакте" и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров выразил сочувствие крупнейшим американским технологическим компаниям, находящимся под постоянным давлением спецслужбы США. Он надеется, что в будущем IT-гиганты смогут объявить о своей полной независимости путём создания отдельных, передает VistaNews.ru.



Свое обращение Дуров опубликовал после того, как недавно заявил о попытке ФБР получить доступ к Telegram. По его словам, во время одного из визитов команды мессенджера в США спецслужбы просили предоставить им "черный ход" к сервису, а также втайне от руководства компании пытались подкупить одного из сотрудников. Дуров заявил, что представители администрации Telegram смогли отказаться от навязчивых предложений ввиду того, что не являются американскими гражданами.



После этого основатель мессенджера задумался о том, с каким давлением ежедневно сталкиваются крупнейшие технологические компании, работающие с конфиденциальными данными и зарегистрированные в США. Он напомнил, что два разработчика самых массовых мобильных операционных систем Android и iOS - Google и Apple - имеют американскую "прописку".



В этой связи Дуров отметил, что хотел бы, чтобы крупнейшие IT-гиганты в будущем имели бы полную независимость от всякого правительства, путем, например, создания собственных государств.