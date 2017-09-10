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Назарбаев собрал в Астане лидеров исламских государств

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Назарбаев собрал в Астане лидеров исламских государств
Фото Турар Казангапов©
В Астане открылся первый саммит по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества (ОИС), передает корреспондент Tengrinews.kz. Мероприятие проходит с участием президента Казахстана.

Первый саммит ОИС по науке и технологиям определит приоритеты, цели и задачи в сфере науки, технологий и инноваций в странах-участницах ОИС. Идея созыва этого саммита была озвучена Нурсултаном Назарбаевым во время саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году. Ожидается, что с докладами выступят президенты Казахстана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Гвинеи, также перед участниками саммита с заявлениями выступят король Марокко, генеральный секретарь ОИК и гендиректор ЮНЕСКО.

На нынешнем заседании ОИС главы государств и правительств впервые в истории обсудят исключительно научно-технические вопросы. Саммит создаст основу для формирования повестки дня в области науки и техники. Он также подтвердит приверженность организации науке и технологиям, определяя приоритеты, цели и рекомендации для мусульманских стран на предстоящее десятилетие. Основными документами саммита станут итоговое коммюнике и Астанинская декларация.

В сегодняшнем заседании принимают участие 56 стран - участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации. Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году. В настоящее время ОИС насчитывает 57 государств-членов. Казахстан является членом ОИС с 1995 года. Постоянным представителем РК в ОИС является посол РК в Саудовской Аравии.

В 2011 году Казахстан председательствовал в 38-й сессии СМИД ОИС. Встреча проходила в Астане в 2011 году. Знаковым итогом того заседания стало решение его участников переименовать объединение в Организацию исламского сотрудничества. Казахстан на постоянной основе принимает участие во всех ключевых мероприятиях ОИС, в том числе в саммитах и советах министров иностранных дел.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:32
Бұл уойдан не шығатынын көрейiк ...
 
 

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