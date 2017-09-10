Эрдоган высказался в Астане о безграмотности населения исламских стран, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такое мнение президент Турции выразил в ходе заседания первого саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества.



"Мы исповедуем религию, которая рекомендует нам читать до конца нашей жизни. Исламская цивилизация - это цивилизация науки и знания. В период, когда мусульмане направляли мировую политику, в то же время они были центром знаний и науки и инноваций. И, когда в жизни мусульман наука, чтение и исследования перешли на второй план, тогда начался период отставания и упадка", - сказал в своей речи Реджеп Тайип Эрдоган.



"Сегодня 55 процентов населения в исламском мире безграмотны. В странах ОЭСР, в среднем на образование выделяется 5,2 процента от ВВП, но в исламском мире этот процент не достигает даже одного процента. Самые наши успешные дети, самые блестящие "мозги" уходят в западные страны, работают в западных организациях. Мы, к сожалению потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. К сожалению, это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности. Для того, чтобы быть мощной страной, мы должны производить знания лучшим образом. Их обрабатывать", - заявил президент Турции в ходе саммита ОИС в Астане.



Эрдоган заявил, что исламские государства, в рамках Организации исламского сотрудничества должны делиться знаниями, технологическим достижениям, и проводить обмен студентами, преподавателями, сотрудничать с университетами.



"И Турция готова для этого", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган. Первый саммит ОИС по науке и технологиям определит приоритеты, цели и задачи в сфере науки, технологий и инноваций в странах - участницах ОИС. Идея созыва Саммита была озвучена Нурсултаном Назарбаевым во время саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году. Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году.



В настоящее время ОИС насчитывает 57 государств-членов. Казахстан является членом ОИС с 1995 года. В 2011 году Казахстан председательствовал в 38-й сессии СМИД ОИС. Встреча проходила в Астане в 2011 году. Знаковым итогом того заседания стало решение его участников переименовать объединение в Организацию исламского сотрудничества.