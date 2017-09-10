По меньшей мере восемь островов исчезли в Тихом океане из-за повышения уровня воды. Такой вывод сделали ученые из Австралии, сообщает Today.kz со ссылкой на New Scientist.



По данным издания, уровень мирового океана растет с среднем на три миллиметра в год, а в западной части океана воды поднимается быстрее из-за циклических ветров - до 12 миллиметров в год.



Группа ученых университета Sunshine Coast проанализировали спутниковые снимки и пообщались с местными жителями.



Их внимание привлек один из крупнейших атоллов Микронезии – остров Понпеи. Он окружен множеством мелких островов, часть из которых являются обитаемыми. Ученые пришли к выводу, как минимум восемь островов из окружения атолла Понпеи совсем недавно полностью исчезли под водой.



Местные жители рассказали, что уровень воды стал подниматься и эти острова начали уходить в океан примерно сто лет назад.



Как минимум два из них были заселены.



Стоит отметить, летом 2016 года преподаватель Кембриджского университета (Великобритания) Питер Водхэмс сделал прогноз, согласно которому, лед на Северном полюсы может растаять полностью уже в 2017-м. Ученый полагал, что если скорость таяния холодного покрова не замедлится, исчезновение полярной ледяной шапки приведет к непредсказуемым последствиям.



"По данным, на 1 июня 2016 года, поверхность льда вокруг Северного полюса сократилась до 11,1 миллиона квадратных километров, в то время как средним показателем за последние 30 лет было 12,7 миллиона. Это значит, что за кратчайший срок на полюсе исчезли льды, которые занимали площадь больше, чем Италия. Какой отсюда вывод? Катастрофа наступит раньше, чем предполагается", - беспокоился ученый.



Британский ученый прогнозировал, что уровень вод поднимется, соленая и пресная вода смешаются, изменятся циклы течения, и это приведет к разрушительным последствиям.