Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР, передает РИА Новости. Решение было принято членами Совбеза единогласно.
Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки Северной Корее сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.
В резолюции отмечаются готовность СБ ООН поддержать шестисторонние переговоры и призыв к их возобновлению. Также СБ приветствует усилия государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог», не отмечая конкретных инициатив.
Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, Пхеньян еще не прошел «точку невозврата» в вопросе восстановления отношений с мировыми державами. «Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны. Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно», — отметила дипломат. «Однако если КНДР продолжит свои опасные действия, мы продолжим оказывать давление. Выбор за ними», — добавила она.
В воскресенье, 3 сентября, КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные в среду, 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.
По утверждению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, шестое ядерное испытание — это «большая победа народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой с водородным зарядом»
США выступили с инициативой вынести на голосование Совбеза ООН проект резолюции об очередном усилении санкций в отношении КНДР за ядерное испытание. Первоначально американцы готовили набор более жестких мер по КНДР, вплоть до полного нефтяного эмбарго и введения санкций в отношении Ким Чен Ына. В связи с этим Северная Корея предупредила США, что Вашингтон «столкнется с величайшей болью и страданием за всю свою историю», если продолжит настаивать на усилении санкционного режима в отношении Пхеньяна и не прекратит попытки продвинуть в СБ ООН «незаконную резолюцию».
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