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Почти все тролли в Интернете являются мужчинами - психологи

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 19:52
Почти все тролли в Интернете являются мужчинами - психологи
Фото: webfobi.com
Почти все тролли в Интернете являются мужчинами. Об этом заявляют британские психологи в статье, опубликованной в журнале Computers in Human Behaviour, сообщает РИА Новости.

"За последние годы было опубликовано несколько десятков исследований, посвященных тому, почему люди начинают троллить в социальных сетях. С другой стороны, мало кого интересовало то, есть ли различия между мужчинами и женщинами в этом отношении и почему мужчины гораздо чаще участвуют в подобных "развлечениях", - пишут психологи из университета Лондона.

Подавляющее большинство троллей, как показывают наблюдения за ними, относится к числу молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Этот факт заинтересовал британских психологов и они попытались выяснить, почему "троллинг" не интересует девушек и молодых женщин, проведя серию опросов среди нескольких сотен пользователей Facebook и других социальных сетей, часть из которых была троллями.

Ученые интересовались у мужчин и женщин тем, как они зарегистрировались в социальной сети, для чего они ее используют, считают ли они себя более интересной и важной персоной, чем их виртуальные "друзья", и насколько важны для них отношения с этими людьми.

Как оказалось, тролли в социальных сетях действительно почти всегда были мужчинами - представители сильного пола, по их собственному признанию, гораздо чаще использовали Facebook в "антисоциальных" целях, тогда как женщины регистрировались в сети в основном для установления новых контактов и поддержания старых социальных связей.

Причиной этого, как считают британские психологи, является то, что мужчины оказались более склонными к нарциссизму, чем женщины. В среднем их собственная личность значила для них гораздо больше, чем окружающие люди, и они намного чаще стремились заполучить внимание других людей, чем представительницы слабого пола.

Массовое распространение компьютеров и появление всемирной Сети породило особую субкультуру людей, вступающих в дискуссии и диалоги с другими пользователями для того, чтобы вывести их из себя и получить от этого удовольствие. Достаточно быстро таких людей начали называть "троллями" из-за того, что они ведут себя как рыбаки-тральщики, закидывающие сеть на дно и постепенно вытягивающие ее на поверхность в надежде поймать рыбу.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 22:24
Лара Крофт,
Точно! Кролики вон тоже думали, что занимаются удовольствием, а оказалось что их разводили crazy
 
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  • Швейк
  • Mestnyi
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 22:21
ОбывателЬ,
Ну а кто докажет, что ваша правда правдивее и ваши факты более точны?)) Так что у вас с ними обоюдное удовольствие lol
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 22:00
Цитата: Швейк
А то сидели бы без з/пл в отсутствии срача

Я предпочитаю козырять фактами, а не срачь разводить. Хотя иногда я над ними издеваюсь, но всё в рамках приличия. Сейчас везде жесткая модерация и контроль..
 
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  • Лара Крофт
 Швейк (Посетители) Сегодня, 21:55
ОбывателЬ,
Они вам за это, наверное, оченно благодарны. А то сидели бы без з/пл в отсутствии срача crazy
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 21:47
Люблю потроллить в рунете ольгинских наемных троллей. Это меня расслабляет.. )) Они за рублики от Кремля пашут, а я за правду и поэтому мне приятно..
 
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Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 21:19
Причиной этого, как считают британские психологи, является то, что мужчины оказались более склонными к нарциссизму, чем женщины.

Ну все правильно. Нарцисс же тоже типа мужского рода.
Потому када я хочу потролить, то под мужским ником регюсь smutili lol
 
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  • Ясави
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:34
Правильно. Ибо тролль женского рода - это трольчиха rofl
 
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  • Ясави
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 20:17
Почти все тролли в Интернете являются мужчинами
Ух ты. smutili

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 

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