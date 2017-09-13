Почти все тролли в Интернете являются мужчинами - психологи

Почти все тролли в Интернете являются мужчинами. Об этом заявляют британские психологи в статье, опубликованной в журнале Computers in Human Behaviour, сообщает РИА Новости.



"За последние годы было опубликовано несколько десятков исследований, посвященных тому, почему люди начинают троллить в социальных сетях. С другой стороны, мало кого интересовало то, есть ли различия между мужчинами и женщинами в этом отношении и почему мужчины гораздо чаще участвуют в подобных "развлечениях", - пишут психологи из университета Лондона.



Подавляющее большинство троллей, как показывают наблюдения за ними, относится к числу молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Этот факт заинтересовал британских психологов и они попытались выяснить, почему "троллинг" не интересует девушек и молодых женщин, проведя серию опросов среди нескольких сотен пользователей Facebook и других социальных сетей, часть из которых была троллями.



Ученые интересовались у мужчин и женщин тем, как они зарегистрировались в социальной сети, для чего они ее используют, считают ли они себя более интересной и важной персоной, чем их виртуальные "друзья", и насколько важны для них отношения с этими людьми.



Как оказалось, тролли в социальных сетях действительно почти всегда были мужчинами - представители сильного пола, по их собственному признанию, гораздо чаще использовали Facebook в "антисоциальных" целях, тогда как женщины регистрировались в сети в основном для установления новых контактов и поддержания старых социальных связей.



Причиной этого, как считают британские психологи, является то, что мужчины оказались более склонными к нарциссизму, чем женщины. В среднем их собственная личность значила для них гораздо больше, чем окружающие люди, и они намного чаще стремились заполучить внимание других людей, чем представительницы слабого пола.



Массовое распространение компьютеров и появление всемирной Сети породило особую субкультуру людей, вступающих в дискуссии и диалоги с другими пользователями для того, чтобы вывести их из себя и получить от этого удовольствие. Достаточно быстро таких людей начали называть "троллями" из-за того, что они ведут себя как рыбаки-тральщики, закидывающие сеть на дно и постепенно вытягивающие ее на поверхность в надежде поймать рыбу.

