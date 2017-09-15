«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 15 Сентября
+28...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.08 KZT
  • €1 = 402.08 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

СМИ рассказали о таинственной катастрофе советского истребителя близ Зоны 51

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:39
СМИ рассказали о таинственной катастрофе советского истребителя близ Зоны 51
Фото: Nevada Test and Training Range
Самолетом ВВС США, который разбился 5 сентября в штате Невада, мог быть истребитель иностранного производства. Об этом пишет Aviation Week.

Инцидент произошел примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известно как Зона 51. На этой базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

Пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте, а также о том, что в результате катастрофы, произошедшей во время тренировочного задания, погиб подполковник Эрик Шульц (Eric Schultz). Военные не уточнили ни обстоятельства ЧП, ни какую-либо информацию о разбившемся самолете.

Скудность предоставленных официальных сведений Aviation Week объясняет тем, что Шульц, по данным источников ресурса, командовал эскадрильей, которая занимается испытаниями зарубежной техники. Popular Mechanics напоминает, что в распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько машин, построенных компанией «Сухой». По предположению издания, в ходе выполнения тренировочного задания Шульц мог пилотировать истребитель Су-27 (согласно открытым данным, два таких самолета, проданных Украиной, находятся в частном пользовании в США).

По другой версии, катастрофу потерпел самолет, принадлежащий одной из эскадрилий «Агрессор» (Aggressor squadron). Эти подразделения во время учений выполняют роль противника и имеют на вооружении, как правило, истребители американского производства, несущие окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного врага.

Кроме того, СМИ обратили внимание на то, что Шульц являлся одним из пилотов, которые обучены управлению истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35. В свою очередь, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн, комментируя инцидент в Неваде, заявил, что это определенно не F-35.
Источник: Lenta.ru
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика