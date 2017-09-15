СМИ рассказали о таинственной катастрофе советского истребителя близ Зоны 51

Самолетом ВВС США, который разбился 5 сентября в штате Невада, мог быть истребитель иностранного производства. Об этом пишет Aviation Week.



Инцидент произошел примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известно как Зона 51. На этой базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.



Пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте, а также о том, что в результате катастрофы, произошедшей во время тренировочного задания, погиб подполковник Эрик Шульц (Eric Schultz). Военные не уточнили ни обстоятельства ЧП, ни какую-либо информацию о разбившемся самолете.



Скудность предоставленных официальных сведений Aviation Week объясняет тем, что Шульц, по данным источников ресурса, командовал эскадрильей, которая занимается испытаниями зарубежной техники. Popular Mechanics напоминает, что в распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько машин, построенных компанией «Сухой». По предположению издания, в ходе выполнения тренировочного задания Шульц мог пилотировать истребитель Су-27 (согласно открытым данным, два таких самолета, проданных Украиной, находятся в частном пользовании в США).



По другой версии, катастрофу потерпел самолет, принадлежащий одной из эскадрилий «Агрессор» (Aggressor squadron). Эти подразделения во время учений выполняют роль противника и имеют на вооружении, как правило, истребители американского производства, несущие окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного врага.



Кроме того, СМИ обратили внимание на то, что Шульц являлся одним из пилотов, которые обучены управлению истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35. В свою очередь, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн, комментируя инцидент в Неваде, заявил, что это определенно не F-35.