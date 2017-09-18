Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников

По словам
россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".
Проверив все документы, инспектор попросил водителя пройти в патрульное авто. Спустя пять минут сотрудники полиции заявили, что от водителя якобы исходит запах алкоголя, поэтому нужно проехать на освидетельствование.
"А водитель то крепче чая и газировки ничего и не пьет. Вымогатели намекают, что ехать на освидетельствование в наркологию до ближайшего города по степи несколько часов, вряд ли кто-то на такое подпишется. Ждут денег", - пишет автор поста. Однако все резко изменилось, когда сотрудники заметили камеру и увидели удостоверение со словом "пресса".
Водителю отдали документы со словами: "Мы к гостям вообще хорошо относимся! Мы уже водителя вообще отпускать собираемся! Давай фотографии удалишь и все, и поедете дальше? Вы там в России расскажите, что в Казахстане в полиции нормальные ребята работают".
"Такого беспредела мы не ожидали... Если вы поедете в Казахстан на машине, то практически гарантированно попадете в подобную ситуацию. Это не случайность, так тут зарабатывают, это подтвердит любой путешественник, бывавший в Казахстане. Местные гаишники ждут любую неместную машину, чтобы повымогать денег. Даже если прикопаться будет не к чему, будут импровизировать. Будьте бдительны и не платите бандитам", - говорится в статье.