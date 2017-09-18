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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников

Просмотров:522 Опубликовано: Сегодня, 09:19
Россияне пожаловались на "беспредел" казахстанских гаишников
Фото eugzolotuhin.livejournal.com
По словам россиян, их машину в степи остановил "заскучавший экипаж" дорожной полиции. Хотя видимых причин для остановки не было: "Скорость в порядке, ремни пристегнуты".

Проверив все документы, инспектор попросил водителя пройти в патрульное авто. Спустя пять минут сотрудники полиции заявили, что от водителя якобы исходит запах алкоголя, поэтому нужно проехать на освидетельствование.

"А водитель то крепче чая и газировки ничего и не пьет. Вымогатели намекают, что ехать на освидетельствование в наркологию до ближайшего города по степи несколько часов, вряд ли кто-то на такое подпишется. Ждут денег", - пишет автор поста. Однако все резко изменилось, когда сотрудники заметили камеру и увидели удостоверение со словом "пресса".

Водителю отдали документы со словами: "Мы к гостям вообще хорошо относимся! Мы уже водителя вообще отпускать собираемся! Давай фотографии удалишь и все, и поедете дальше? Вы там в России расскажите, что в Казахстане в полиции нормальные ребята работают".

"Такого беспредела мы не ожидали... Если вы поедете в Казахстан на машине, то практически гарантированно попадете в подобную ситуацию. Это не случайность, так тут зарабатывают, это подтвердит любой путешественник, бывавший в Казахстане. Местные гаишники ждут любую неместную машину, чтобы повымогать денег. Даже если прикопаться будет не к чему, будут импровизировать. Будьте бдительны и не платите бандитам", - говорится в статье.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 10:50
Kirilka,
Это родина, сынок (с) dada
 
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  • Mestnyi
 Kirilka (Посетители) Сегодня, 10:29
Летом были в России почти месяц катались, ни разу нас не остановили там гаишники. Как только заехали в родной Казахстан, жол пол сразу тормознули нас.
 
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  • Вован
  • zhanino
  • ScuderiaFerrari
 djulia (Посетители) Сегодня, 10:05
В России обычно на Ставрополье гайцы жуть! Наглее не видели. А наши, наши просто не хочется оскорблять, но глупее не встретишь...
 
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  • Mestnyi
  • imho_tep
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:02
Водителю отдали документы со словами: "Мы к гостям вообще хорошо относимся!"

Мы им даже выпить предлагаем smeh
 
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  • Mestnyi
  • Вован
  • капучина
 ScuderiaFerrari (Посетители) Сегодня, 10:01
"в Казахстане в полиции нормальные ребята работают" все и так знают про наших гайцов. Достаточно зайти на форумы любителей путешествий своим ходом, вот там идут бурные обсуждения работы наших гайцов. Если честно, то очень стыдно перед гостями. Такие истории пишут,ужас просто. Они сами себе заработали такую репутацию что уважения к ним 0 и над ними только смеются.
 
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  • Mestnyi
  • ScuderiaFerrari
  • мунайши73
 fitter (Посетители) Сегодня, 09:50
Тина,
Три года подряд езжу в Россию и кроме как в Астрахани на посту ни разу нигде не останавливали. Сколько Калмыкией пугали, тоже никаких проблем не было. А в Ростове попав в пробку, гаец проезжая мимо и увидев детей в машине, махнул рукой что бы за ним пристроился, сопроводил так десятка 2 машин с детьми на выезд из города.
 
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  • zhanino
  • Orion
  • murz
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:31
ой ладно, нас в России останавливали на каждом посту и чехлили,один раз даже не зная что сказать,открыто заявили-дай хоть 500р,вчера у начальника день рождения был,опохмелиться надо.
Так что и наши и ваши хороши

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:31
"беспредел" казахстанских гаишников


Не думаю, что россияне америку открыли.

Летом гонял по России.
За 3 недели покатушек по России, 1 раз под Краснодаром пытался мент развести на "пил-не пил". Сказал ему, что готов пройти освидетельствование - сразу отпустил.
И 1 раз в Астрахани, на посту за мостом остановил - страховку проверил и пожелал счастливого пути.
По трассе на постах - реально как только видели казахстанские номера, теряли всякий интерес к машине, отворачивали морды и начинали выискивать из потока другие тачки.

Как к своим относятся тамошние менты - врать не буду, не знаю.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 09:27
Саакашвили здесь не хватает.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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