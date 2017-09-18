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Алек Болдуин получил "Эмми" за пародию на Трампа в комедийном телешоу

Просмотров:116 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Алек Болдуин получил "Эмми" за пародию на Трампа в комедийном телешоу
Instagram.com/@iamabfalecbaldwin
Очередная, 69-я церемония вручения престижной награды проходит вечером в воскресенье в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал CBS.

"Я полагаю, я должен сказать: "Мистер президент, наконец, это ваша "Эмми", - сказал актер, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном сериале.

Saturday Night Live еженедельно выходит на телеканале NBC. Его "главными героями" в последний год стали Трамп и члены его команды.

Президент не скрывает негативного отношения к передаче, о чем регулярно пишет в Twitter и говорит в интервью. Трамп также ранее неоднократно высказывал свое недоумение и сожаление, что не был удостоен премии "Эмми" за телевизионное реалити-шоу с его участием.

Актриса Кэйт Маккиннон получила премию за пародию на бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. По данным Reuters, сериалу "Рассказ служанки" присуждена премия "Эмми" в главной номинации. При этом исполнительница главной роли Элизабет Мосс получила приз в номинации "Лучшая актриса драматического сериала".

Лучшим комедийным сериалом признан "Вице-президент", а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации "Лучшая актриса" в этом жанре.

Приз в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун за работу в сериале "Это мы", а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале "Атланта".

Лучшим мини-сериалом признана работа "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории "Лучшая актриса в мини-сериале".

Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".

Премия "Эмми" за выдающиеся достижения в шоу и сериалах является главной наградой в США в области телевидения, каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.
Источник: Tengrinews.kz
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