Директор карагандинского филиала «Казахавтодор» и его заместитель арестованы

В пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции сообщили подробности задержания руководящих лиц карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор», передает Zakon.kz.
Ранее сообщалось о задержании заместителя директора карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Ержана Отарова. Сейчас стало известно, что был задержан и сам директор филиала.
"Департаментом национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области при получении взятки в сумме 17 млн. тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева М. и Жакпарова Б. задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Муканов Г. и его заместитель Отаров Е.", - говорится в распространенном сообщении Нацбюро.
Взятка предназначалась для того, чтобы были беспрепятственно подписаны акты выполненных работ по ремонту автодороги Кызылорда-Караганда-Павлодар.
"15 сентября Ыбышев М., Жакпаров Б., Муканов Г. и Отаров Е. задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС ДВД Караганды. 16 сентября все подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ведомстве.
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