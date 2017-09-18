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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На вакуумный поезд Маска претендуют сразу 5 государств

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 18:28
На вакуумный поезд Маска претендуют сразу 5 государств
Илон Маск. Фото с сайта Hi-news.ru
Конкурс Global Challenge дал возможность любой стране подать заявку и выиграть право на строительство новой транспортной линии для скоростного поезда.

Сотрудники Hyperloop One выбрали десять наиболее перспективных регионов мира, в одном из которых компания построит транспортную линию для вакуумного поезда, сообщается на сайте Hyperloop One.

В шорт-лист претендентов вошли города США, Канады, Мексики, Великобритании и Индии. Например, расстояние от Торонто до Монреаля, это 640 километров, поезд преодолеет всего за 39 минут. От Мумбая до Чинная пассажиры доедут чуть более чем за час, несмотря на тысячу километров между двумя городами.

Вакуумный поезд Hyperloop будет способен двигаться в два раза быстрее самолёта. По словам Илона Маска, транспорт не будет подвержен авариям, дорогу зарядят от солнечной энергии, а футуристические капсулы с пассажирами будут двигаться без задержек.

В июне представители американской компании представили свою разработку казахстанцам. Презентация транспорта будущего прошла в Астане. Жителям столицы показали специальные ролики о беспилотном общественном транспорте Маска.
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:42
Wosy zhoba iske assa, adamzattyng koez-qarasy oezgereri anyq. 1000 shaqyrymdy bir saghat ishinde oetuew keremet bolar jedi ...
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:55
По словам Илона Маска, транспорт не будет подвержен авариям

Правда? Астронавты Челенджера и Колумбии тоже так думали death
 
 

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