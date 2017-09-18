Художник Сергей Елисеев из ВКО победил ДЦП своим творчеством

Сергею Елисееву – 43 года. Диагноз ДЦП он победил своим творчеством и волей к жизни. Пока работали руки, каждый день писал свои красочные полотна. После того как пальцы перестали слушаться, не упал духом, а придумал специальное приспособление. Сейчас он закрепляет кисть на подбородке и продолжает заниматься своим любимым делом.Вообще, феномен творчества – вещь малообъяснимая. Почему одним дано создавать шедевры, а другим нет – остается загадкой на все времена. Вот и Сергей сам до конца не может понять, откуда к нему пришел этот дар. Несмотря на страшное заболевание, он, как и все мальчишки, был одержим техникой. Выпиливал из фанеры макеты кораблей, красил и навешивал паруса. Бригантины и каравеллы Сергей раздавал своим приятелям. А еще страстно занимался электроникой. Паял, лудил и переделывал старые приемники и магнитофоны. Вроде бы ничего не предвещало, что когда-то он сменит амплуа и из заядлого технаря станет известным, хотя и не профессиональным живописцем.– В детстве я пробовал рисовать портреты, – вспоминает Сергей Елисеев. – Делал я это обычной шариковой ручкой, но, честно говоря, дальше этого дело не пошло. Кому-то нравилось, кто-то говорил, что вышло не похоже, и я надолго забросил это занятие. Так что первый блин, получается, вышел у меня комом.А вот решение попробовать себя в пейзажной живописи пришло к нему в 1993 году. И здесь Сергея ждал полный успех.Мне довелось увидеть, как Сергей создает свои картины. Зрелище, признаюсь, не для слабонервных. Свое приспособление он с гордостью называет «ноу-хау». Система веревок и резинок сначала надевается на голову, а кисть крепится на подбородке. Ну а дальше начинается довольно муторный и однообразный процесс. Даже не верится, что из этого может получиться полноценная картина.– Одно полотно занимает от 1-3 месяцев, но бывает я укладываюсь и в несколько недель, все зависит от сложности, – говорит художник. – Обычно я посвящаю рисованию в день от 3-5 часов. Лучше всего работается утром. Но потом начинает затекать голова и приходится подолгу отдыхать.Искусствоведы отмечают, что техника Елисеева очень уверенная. Такое владение кистью по силам далеко не каждому художнику с именем. А еще он мастерски чувствует свет. Тени на воде, облака, рассветы и закаты получаются так натурально, что иногда кажется, будто перед тобой не картина, а фотография. Заслуженный художник РК Николай Аштема был просто поражен тем, что увидел на одной из выставок.– Сергей варится в собственном соку, – пояснил мэтр в разговоре. – Для кого-то это плохо, а для него, наоборот, преимущество. И он смог им воспользоваться. Не видит никаких отрицательных сторон жизни, и талант есть. Вот он и выдает на-гора прекрасные работы, которые ему даны свыше.В свою очередь, Сергей не считает, что из-за болезни отрезан от мира. Большинство тем для картин он находит в компьютере. Очень любит читать советскую прозу. Среди любимых писателей – Даниил Гранин и Виктор Астафьев. Он готов слушать эти книги часами.Но, пожалуй, самая большая отдушина в жизни – это дача. Сергей уезжает на нее в мае и приезжает в конце сентября.– Наша дача расположена в Лесхозе, и я ее очень люблю, – говорит Сергей Елисеев. – Это очень живописное место. Как раз напротив расположено небольшое ущелье и оттуда постоянно дует ветер. Весной, летом и осенью он приносит самые разные запахи, смотря какие цветут травы. А еще мне видно небольшую березовую рощицу. Я бы очень хотел в ней побывать. Но знаю, что мне это никогда не удастся. Мысленно я переношусь туда, брожу по земле, трогаю деревья. Может быть, это самообман, но мне это помогает настраиваться на дальнейшее творчество. Буду рисовать, пока хватит сил.Художник провел уже 6 персональных выставок, вот только общался с посетителями он по интернету. Восторг и восхищение от своих работ он воспринимает очень спокойно. Говорит, что мастерству еще нужно учиться и учиться.– Даже если я беру какой-нибудь готовый сюжет из компьютера, в процессе работы все меняется, – уточняет Сергей Елисеев. – Я не просто копирую тему, а всегда что-то привношу свое. Это сложно объяснить, но в конечном итоге получается авторская версия, которая полностью отличается от оригинала.Сергей признается, что больше всего ему нравится писать сибирскую природу. Это горные реки, утесы и тайга. Да такие, что дух захватывает! А первый и, наверное, самый придирчивый зритель – это мама.– Если она говорит, что хорошо, значит, картина удалась, – делится автор. – Если есть какие-то сомнения, я переделываю. Сначала бывало, что готовая картина не трогала за душу. Тогда приходилось браковать ее и приниматься заново. Но сейчас уже такого не происходит.– Он ведь у нас самоучка, своим умом до всего доходил, – говорит мама Сергея Маргарита Елисеева. – А потом все больше и больше стал увлекаться этим делом. Стал больше про художников читать, журналы специальные просматривать, ну и на глазах стал лучше рисовать. Мне очень приятно, что творчество моего сына приносит радость людям.По словам художника, в его арсенале уже больше 100 картин. Многие из них перебрались за границу в частные коллекции. Узнав, что живописец обездвижен и, по сути, рисует подбородком, большинство коллекционеров были просто в шоке.– Раз уж на дворе осень, то сам бог велел рисовать на эту тему, – смеется Сергей. – Так что в ближайших планах – пейзажи на осеннюю тематику. Проблем с материалами у меня нет. Краски, холсты, кисточки привозят мне сотрудники «Алтайского багета». Это мои спонсоры уже на протяжении многих лет. Я бы хотел сказать им «Огромное спасибо!» Без такой помощи я бы, наверное, не смог состояться как художник.Еще усть-каменогорский мастер заинтересовался творчеством художника Николая Рериха. В своем творчестве тот использовал всего три цвета: синий, белый и красный. Но рериховские полотна не просто картины, а нечто большее. Они заставляют задуматься о вечных истинах, понять предназначение человека на земле.– Мне бы очень хотелось написать гору Белуху, – акцентирует Сергей Елисеев. – Там бывал Рерих. Сейчас я изучаю фотографии этой вершины. Подбираю краски, но, чувствую, что пока еще не готов приступить к работе. Эта тема очень серьезная и требует переосмысления всех прежних навыков. Когда созрею, даже не знаю. Но созрею обязательно!Узнав от меня о том, что его имя попало в список «100 новых лиц», Сергей даже немного опешил. Он признался, что не считает себя каким-то особенным человеком. Но на самом деле его жажда к жизни и сила духа заставляют многих задуматься, а может, даже и переосмыслить отношение к своим делам и поступкам.Обездвиженный художник не ропщет на судьбу и никого не проклинает за свои страдания. Каждый день он примеряет на себя свое нехитрое приспособление и начинает рисовать окружающий мир, который так несправедлив к нему и который он не может даже потрогать руками. Но красота этого, пусть даже и несовершенного мира все равно завораживает, как продолжают завораживать всех нас полотна Сергея Елисеева.