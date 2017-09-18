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Художник Сергей Елисеев из ВКО победил ДЦП своим творчеством

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Художник Сергей Елисеев из ВКО победил ДЦП своим творчеством
Фото с сайта altaynews.kz
Сергею Елисееву – 43 года. Диагноз ДЦП он победил своим творчеством и волей к жизни. Пока работали руки, каждый день писал свои красочные полотна. После того как пальцы перестали слушаться, не упал духом, а придумал специальное приспособление. Сейчас он закрепляет кисть на подбородке и продолжает заниматься своим любимым делом.

Дар божий

Вообще, феномен творчества – вещь малообъяснимая. Почему одним дано создавать шедевры, а другим нет – остается загадкой на все времена. Вот и Сергей сам до конца не может понять, откуда к нему пришел этот дар. Несмотря на страшное заболевание, он, как и все мальчишки, был одержим техникой. Выпиливал из фанеры макеты кораблей, красил и навешивал паруса. Бригантины и каравеллы Сергей раздавал своим приятелям. А еще страстно занимался электроникой. Паял, лудил и переделывал старые приемники и магнитофоны. Вроде бы ничего не предвещало, что когда-то он сменит амплуа и из заядлого технаря станет известным, хотя и не профессиональным живописцем.

– В детстве я пробовал рисовать портреты, – вспоминает Сергей Елисеев. – Делал я это обычной шариковой ручкой, но, честно говоря, дальше этого дело не пошло. Кому-то нравилось, кто-то говорил, что вышло не похоже, и я надолго забросил это занятие. Так что первый блин, получается, вышел у меня комом.

А вот решение попробовать себя в пейзажной живописи пришло к нему в 1993 году. И здесь Сергея ждал полный успех.

Художник Сергей Елисеев из ВКО победил ДЦП своим творчеством


Необычная техника

Мне довелось увидеть, как Сергей создает свои картины. Зрелище, признаюсь, не для слабонервных. Свое приспособление он с гордостью называет «ноу-хау». Система веревок и резинок сначала надевается на голову, а кисть крепится на подбородке. Ну а дальше начинается довольно муторный и однообразный процесс. Даже не верится, что из этого может получиться полноценная картина.

– Одно полотно занимает от 1-3 месяцев, но бывает я укладываюсь и в несколько недель, все зависит от сложности, – говорит художник. – Обычно я посвящаю рисованию в день от 3-5 часов. Лучше всего работается утром. Но потом начинает затекать голова и приходится подолгу отдыхать.

Искусствоведы отмечают, что техника Елисеева очень уверенная. Такое владение кистью по силам далеко не каждому художнику с именем. А еще он мастерски чувствует свет. Тени на воде, облака, рассветы и закаты получаются так натурально, что иногда кажется, будто перед тобой не картина, а фотография. Заслуженный художник РК Николай Аштема был просто поражен тем, что увидел на одной из выставок.

– Сергей варится в собственном соку, – пояснил мэтр в разговоре. – Для кого-то это плохо, а для него, наоборот, преимущество. И он смог им воспользоваться. Не видит никаких отрицательных сторон жизни, и талант есть. Вот он и выдает на-гора прекрасные работы, которые ему даны свыше.

Художник Сергей Елисеев из ВКО победил ДЦП своим творчеством


Я вижу солнце

В свою очередь, Сергей не считает, что из-за болезни отрезан от мира. Большинство тем для картин он находит в компьютере. Очень любит читать советскую прозу. Среди любимых писателей – Даниил Гранин и Виктор Астафьев. Он готов слушать эти книги часами.

Но, пожалуй, самая большая отдушина в жизни – это дача. Сергей уезжает на нее в мае и приезжает в конце сентября.

– Наша дача расположена в Лесхозе, и я ее очень люблю, – говорит Сергей Елисеев. – Это очень живописное место. Как раз напротив расположено небольшое ущелье и оттуда постоянно дует ветер. Весной, летом и осенью он приносит самые разные запахи, смотря какие цветут травы. А еще мне видно небольшую березовую рощицу. Я бы очень хотел в ней побывать. Но знаю, что мне это никогда не удастся. Мысленно я переношусь туда, брожу по земле, трогаю деревья. Может быть, это самообман, но мне это помогает настраиваться на дальнейшее творчество. Буду рисовать, пока хватит сил.

Художник провел уже 6 персональных выставок, вот только общался с посетителями он по интернету. Восторг и восхищение от своих работ он воспринимает очень спокойно. Говорит, что мастерству еще нужно учиться и учиться.

– Даже если я беру какой-нибудь готовый сюжет из компьютера, в процессе работы все меняется, – уточняет Сергей Елисеев. – Я не просто копирую тему, а всегда что-то привношу свое. Это сложно объяснить, но в конечном итоге получается авторская версия, которая полностью отличается от оригинала.

Сергей признается, что больше всего ему нравится писать сибирскую природу. Это горные реки, утесы и тайга. Да такие, что дух захватывает! А первый и, наверное, самый придирчивый зритель – это мама.

– Если она говорит, что хорошо, значит, картина удалась, – делится автор. – Если есть какие-то сомнения, я переделываю. Сначала бывало, что готовая картина не трогала за душу. Тогда приходилось браковать ее и приниматься заново. Но сейчас уже такого не происходит.

– Он ведь у нас самоучка, своим умом до всего доходил, – говорит мама Сергея Маргарита Елисеева. – А потом все больше и больше стал увлекаться этим делом. Стал больше про художников читать, журналы специальные просматривать, ну и на глазах стал лучше рисовать. Мне очень приятно, что творчество моего сына приносит радость людям.

По словам художника, в его арсенале уже больше 100 картин. Многие из них перебрались за границу в частные коллекции. Узнав, что живописец обездвижен и, по сути, рисует подбородком, большинство коллекционеров были просто в шоке.

Покоряйте вершины!

– Раз уж на дворе осень, то сам бог велел рисовать на эту тему, – смеется Сергей. – Так что в ближайших планах – пейзажи на осеннюю тематику. Проблем с материалами у меня нет. Краски, холсты, кисточки привозят мне сотрудники «Алтайского багета». Это мои спонсоры уже на протяжении многих лет. Я бы хотел сказать им «Огромное спасибо!» Без такой помощи я бы, наверное, не смог состояться как художник.

Еще усть-каменогорский мастер заинтересовался творчеством художника Николая Рериха. В своем творчестве тот использовал всего три цвета: синий, белый и красный. Но рериховские полотна не просто картины, а нечто большее. Они заставляют задуматься о вечных истинах, понять предназначение человека на земле.

– Мне бы очень хотелось написать гору Белуху, – акцентирует Сергей Елисеев. – Там бывал Рерих. Сейчас я изучаю фотографии этой вершины. Подбираю краски, но, чувствую, что пока еще не готов приступить к работе. Эта тема очень серьезная и требует переосмысления всех прежних навыков. Когда созрею, даже не знаю. Но созрею обязательно!

Узнав от меня о том, что его имя попало в список «100 новых лиц», Сергей даже немного опешил. Он признался, что не считает себя каким-то особенным человеком. Но на самом деле его жажда к жизни и сила духа заставляют многих задуматься, а может, даже и переосмыслить отношение к своим делам и поступкам.

Обездвиженный художник не ропщет на судьбу и никого не проклинает за свои страдания. Каждый день он примеряет на себя свое нехитрое приспособление и начинает рисовать окружающий мир, который так несправедлив к нему и который он не может даже потрогать руками. Но красота этого, пусть даже и несовершенного мира все равно завораживает, как продолжают завораживать всех нас полотна Сергея Елисеева.
Источник: altaynews.kz
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