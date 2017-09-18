«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 18 Сентября
+29...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.9 KZT
  • €1 = 404.61 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Три млрд долларов займёт Казахстан у Азиатского банка развития

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Три млрд долларов займёт Казахстан у Азиатского банка развития
Фото informburo.kz
Банк намерен сотрудничать с Правительством РК по трём направлениям: диверсификация экономики, достижения инклюзивного развития и устойчивого роста.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнёрства с Казахстаном, в рамках которой будет выделено свыше трёх млрд долларов для развития казахстанской экономики до 2021 года.

Стратегия АБР направлена на развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления госорганов и институтов, оказание государственных услуг, создание новых рабочих мест, охрану окружающей среды и стимулирование IT-инноваций в Казахстане.

При этом банк будет сотрудничать с Правительством страны по трём основным направлениям:

- укрепление основ экономической диверсификации, для чего предпринимателям облегчат доступ к получению финансирования и поддержки частного сектора бизнеса;
- поддержка инклюзивного развития и уменьшения неравенства путём устранения инфраструктурных проблем и оказание сопутствующих услуг;
- развитие "зелёных" технологий, улучшение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.

По сообщению представителя АБР, выпускаться на рынок облигации будут в тенге, однако этот вопрос ещё будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алматы.

"АБР заинтересован выделить финансирование именно в тенговой валюте. Это особенно важно, учитывая, что все закупки производятся в местной валюте. Наша команда совершит визит в Алматы, где обсудит возможность выпуска облигаций банка в национальной валюте", – сообщил директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.

По итогам 2016 года активный портфель проектов Азиатского банка развития в Казахстане составил более одного млрд долларов. С начала сотрудничества с АБР в 1994 году Казахстан получил финансирования на сумму более пяти млрд долларов. Деньги пошли на финансирование проектов в области сельского хозяйства, финансов, транспорта, объектов водоснабжения и водоотведения.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Маке Алехандэр (Посетители) Сегодня, 21:22
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Bir trln tengge ghoi
Bir trilyon tenge kredi бір миллион теңге несие один миллион тенге кредит причем , брать то в долларах будут

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:11
И на АЛФАВИТ миллиардик
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:45
Bir trln tengge ghoi ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • kolu411
  • Mestnyi
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 20:20
Обидно что следующее поколение уже в долгах как в шелках. Еще неродившееся даже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • kolu411
  • Mestnyi
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 20:13
Растащят, к бабке не ходи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Швейк
  • kolu411
  • Mestnyi
 Ясави (Посетители) Сегодня, 19:20
Берёшь чужие на время,отдаёшь народные навсегда. Когда же вы прекратите тащить.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика