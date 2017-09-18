Три млрд долларов займёт Казахстан у Азиатского банка развития

Банк намерен сотрудничать с Правительством РК по трём направлениям: диверсификация экономики, достижения инклюзивного развития и устойчивого роста.



Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнёрства с Казахстаном, в рамках которой будет выделено свыше трёх млрд долларов для развития казахстанской экономики до 2021 года.



Стратегия АБР направлена на развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления госорганов и институтов, оказание государственных услуг, создание новых рабочих мест, охрану окружающей среды и стимулирование IT-инноваций в Казахстане.



При этом банк будет сотрудничать с Правительством страны по трём основным направлениям:



- укрепление основ экономической диверсификации, для чего предпринимателям облегчат доступ к получению финансирования и поддержки частного сектора бизнеса;

- поддержка инклюзивного развития и уменьшения неравенства путём устранения инфраструктурных проблем и оказание сопутствующих услуг;

- развитие "зелёных" технологий, улучшение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.



По сообщению представителя АБР, выпускаться на рынок облигации будут в тенге, однако этот вопрос ещё будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алматы.



"АБР заинтересован выделить финансирование именно в тенговой валюте. Это особенно важно, учитывая, что все закупки производятся в местной валюте. Наша команда совершит визит в Алматы, где обсудит возможность выпуска облигаций банка в национальной валюте", – сообщил директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.



По итогам 2016 года активный портфель проектов Азиатского банка развития в Казахстане составил более одного млрд долларов. С начала сотрудничества с АБР в 1994 году Казахстан получил финансирования на сумму более пяти млрд долларов. Деньги пошли на финансирование проектов в области сельского хозяйства, финансов, транспорта, объектов водоснабжения и водоотведения.