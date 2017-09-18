Три млрд долларов займёт Казахстан у Азиатского банка развития

Банк намерен сотрудничать с Правительством РК по трём направлениям: диверсификация экономики, достижения инклюзивного развития и устойчивого роста.
Азиатский банк развития (АБР) одобрил новую стратегию партнёрства с Казахстаном, в рамках которой будет выделено свыше трёх млрд долларов для развития казахстанской экономики до 2021 года.
Стратегия АБР направлена на развитие инфраструктуры, повышение эффективности управления госорганов и институтов, оказание государственных услуг, создание новых рабочих мест, охрану окружающей среды и стимулирование IT-инноваций в Казахстане.
При этом банк будет сотрудничать с Правительством страны по трём основным направлениям:
- укрепление основ экономической диверсификации, для чего предпринимателям облегчат доступ к получению финансирования и поддержки частного сектора бизнеса; - поддержка инклюзивного развития и уменьшения неравенства путём устранения инфраструктурных проблем и оказание сопутствующих услуг; - развитие "зелёных" технологий, улучшение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.
По сообщению представителя АБР, выпускаться на рынок облигации будут в тенге, однако этот вопрос ещё будет обсуждаться на предстоящей встрече в Алматы.
"АБР заинтересован выделить финансирование именно в тенговой валюте. Это особенно важно, учитывая, что все закупки производятся в местной валюте. Наша команда совершит визит в Алматы, где обсудит возможность выпуска облигаций банка в национальной валюте", – сообщил директор представительства АБР в Казахстане Джованни Капаннелли.
По итогам 2016 года активный портфель проектов Азиатского банка развития в Казахстане составил более одного млрд долларов. С начала сотрудничества с АБР в 1994 году Казахстан получил финансирования на сумму более пяти млрд долларов. Деньги пошли на финансирование проектов в области сельского хозяйства, финансов, транспорта, объектов водоснабжения и водоотведения.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.