Уроженка Казахстана получила 9 лет колонии за подготовку теракта в России

Кавказский окружной военный суд вынес приговор уроженке Казахстана Наталье Гришиной, обвиняемой в подготовке теракта в одном из крупных торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону, передаёт портал DON24
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На скамье подсудимых 27-летняя Наталья Гришина оказалась не одна, а с единомышленницей – 23-летней уроженкой Ростовской области Татьяной Карпенко.
Девушек задержали в январе 2016 года. По версии следствия, Карпенко и Гришина являются сторонницами радикального ислама. С октября 2015 по январь 2016 года обвиняемые планировали теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону.
Ещё одна фигурантка по делу – 22-летняя Виктория Семёнова, на которую девушки хотели надеть пояс смертника, в ходе судебного разбирательства признала свою вину и дала показания против Карпенко и Гришиной. 26 июля 2017 года её приговорили к трём годам ограничения свободы.
Карпенко и Гришина обвинялись в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств, склонении лица к совершению преступления. В отличие от Семёновой Гришина и Карпенко отказывались признавать свою вину.
Гришину признали невиновной в склонении лица к преступлению и разъяснили её право на реабилитацию по этой статье. По остальным статьям её признали виновной и приговорили к 9 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 000 рублей.
Карпенко признали виновной по всем статьям и приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 150 000 рублей.