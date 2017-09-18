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Отказ от вакцинации вызвал спор у депутата и вице-министра

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Отказ от вакцинации вызвал спор у депутата и вице-министра
Коллаж Tengrinews.kz. Фото с сайтов ortcom.kz и primeminister.kz
На правительственном часе в Мажилисе спор возник между вице-министром здравоохранения Алексеем Цоем, заявившим, что вакцинация должна быть сугубо добровольной, и вице-спикером палаты, отметившим ответственность непривитого человека за распространение опасной инфекции.

"Прививки должны быть в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, они должны проводиться только с согласия, это выбор пациента. Другое дело, что они нужны, их значимость должна быть досконально разъяснена. В радикальных течениях есть вопросы по вакцинированию, но мы находим инициативных граждан из этих групп, чтобы они разъясняли, проводили работу. Мы вырабатываем механизмы, чтобы те граждане, которые не прививаются, заведомо себя ставят под угрозу, если они при добровольном отказе заболеют, мы рассматриваем возможность, чтобы они сами оплачивали дальнейшее лечение. Это один из механизмов стимулирования", - сообщил депутатам Алексей Цой.

На вопрос депутата о том, кто будет оплачивать лечение тех, кого заразит непривитый ребенок, вице-министр ответил, что в очагах эпидемий закон разрешает вводить обязательную вакцинацию.

"Вы сказали, что если он не привился и заболел, то лечение родители оплачивают. А если он заразит тех, кого вы не успели привить?" - прямо спросил Божко, отметив, что, может быть, стоит предъявлять претензии родителю, который не привил своего ребенка, за лечение тех, кто по его вине был заражен "Все граждане Казахстана подлежат (лечению - прим. автора) в рамках ГОБМП", - ответил Цой.

"Это понятно, что мы будем лечить. Но вы хотите уговаривать, а, извините, те, кто не осознает угрозу для рядом стоящих и находящихся? Здесь вы тоже должны пропагандировать и показывать, к чему приводит несвоевременная вакцинация. А (с ваших слов - прим. автора) звучит это так: вот, мы уговариваем, это добровольное и все", - заметил Владимир Божко.

Вице-министр отметил, что работа проводится и уже имеются положительные примеры.

"У нас был факт, была массовая эпидемия кори, когда у нас отказались от вакцинации, приостановили. После вакцинации у нас в 19 раз снизился показатель заболеваемости корью. Реальный эффект есть, и тем противникам, которые есть, мы им разъясняем", - отметил вице-министр.

Напомним, ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов заверил, что нельзя отказывать детям без прививок в образовании, поскольку это право гарантировано Конституцией.

"Те требования, которые Министерство здравоохранения вносит, они имеют рекомендательный характер, то есть мы настоятельно рекомендуем всем родителям вакцинировать детей, иммунизировать детей. Если они приняли такое решение - не иммунизировать, не вакцинировать детей, конечно, мы им не вправе отказывать в приеме в гособразовательные учреждения", - заявил министр.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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aktau11 (Посетители) Сегодня, 17:07
Mestnyi,
Тоже самое практически хотела написать.Что все ополчились против родителей?Каждый будет защищать своего ребенка любыми методами.Почему нет спроса с тех,кто такую ситуацию создает?Непроверенные или плохие вакцицы,безответственность врачей приводят к тяжелым последствиям как правило.Перед прививкой градусник сунули ребенку,подпись поставили и идите.Как отреагирует организм ребенка никого не волнует.
После родов всем грудничкам ткнут укол,а потом всю жизнь ищи причину откуда что берется.
Зачем трогать только родившегося ребенка.Пусть привыкнет после утробы,адаптируется помаленьку,ему и так тяжело.А нет.В тот же день от гепатита,потом почти все желтушные под лампами начинают свою жизнь,то БЦЖ,будь оно неладно.

Меня уже абсолютно ничего не расстраивает и не удивляет. Всё "нормально" в любом случае.
 
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  • aktau11
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:18
вице-спикером палаты, отметившим ответственность непривитого человека за распространение опасной инфекции.


Вот когда государство начнет нести ответственность за загубленные детские жизни, когда дети погибают или становятся инвалидами на всю жизнь от прививок. Вот тогда и будете впаривать народу про ответственность непривитого человека, господа чинуши!
 
 

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