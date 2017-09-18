В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе

Проект кафе и прилегающей к нему территории

Як-40 пришлось перевозить из Актобе по частям: от него отстегнули крылья и хвост.В самом центре Уральска по соседству с детской площадкой появился самолёт. Как выяснилось Як-40 приобрел местный предприниматель, чтобы переоборудовать его под детское кафе."Я приобрёл этот самолёт в Актобе. Там есть авиаотряд. Як-40 уже не применяются, и их списывают. Цена была очень хорошая. У меня давно в голове крутилась идея открыть детское кафе в салоне самолета. В городском акимате проект поддержали и предложили несколько мест на выбор. Я решил поставить его в сквере "Лепесток". Здесь дети смогут отдохнуть и покушать мороженое и выпить соки", – сообщил предприниматель и хозяин самолёта Сержан Идиятов.Прежде, чем привезти Як-40 из Актобе, его пришлось разобрать: крылья и хвост самолёта везли отдельно.В самолёте насчитывается 35 посадочных мест. Но, после переоборудования его под кафе, их должно остаться порядка 20. Остальное место займут столы.Сейчас предприниматель ждёт специалистов из Актобе, которые должны помочь ему с установкой самолета.Уральцев идея создания кафе прямо на борту воздушного судна привела в восторг."Замечательная идея! Многие дети видели самолёт только по телевизору. Они смогут посидеть за штурвалом и представить себя пилотом", – говорит жительница Уральска Ирина Герман.Больше всех открытия необычного кафе ждут дети, которым пообещали беспрепятственный вход в кабину пилотов.