«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 18 Сентября
+29...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.9 KZT
  • €1 = 404.61 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 19:05
В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе
Фото informburo.kz
Як-40 пришлось перевозить из Актобе по частям: от него отстегнули крылья и хвост.

В самом центре Уральска по соседству с детской площадкой появился самолёт. Как выяснилось Як-40 приобрел местный предприниматель, чтобы переоборудовать его под детское кафе.

"Я приобрёл этот самолёт в Актобе. Там есть авиаотряд. Як-40 уже не применяются, и их списывают. Цена была очень хорошая. У меня давно в голове крутилась идея открыть детское кафе в салоне самолета. В городском акимате проект поддержали и предложили несколько мест на выбор. Я решил поставить его в сквере "Лепесток". Здесь дети смогут отдохнуть и покушать мороженое и выпить соки", – сообщил предприниматель и хозяин самолёта Сержан Идиятов.

В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе

Проект кафе и прилегающей к нему территории


Прежде, чем привезти Як-40 из Актобе, его пришлось разобрать: крылья и хвост самолёта везли отдельно.

В самолёте насчитывается 35 посадочных мест. Но, после переоборудования его под кафе, их должно остаться порядка 20. Остальное место займут столы.

Сейчас предприниматель ждёт специалистов из Актобе, которые должны помочь ему с установкой самолета.

Уральцев идея создания кафе прямо на борту воздушного судна привела в восторг.

"Замечательная идея! Многие дети видели самолёт только по телевизору. Они смогут посидеть за штурвалом и представить себя пилотом", – говорит жительница Уральска Ирина Герман.

Больше всех открытия необычного кафе ждут дети, которым пообещали беспрепятственный вход в кабину пилотов.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика