Казахстанка покорила своим платьем жюри Miss Cosmopolitan в Малайзии

Казахский национальный костюм признан лучшим в финале конкурса Miss Cosmopolitan в Малайзии, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Куала-Лумпуре завершился финал конкурса Miss Cosmopolitan с World 2017. Напомним, он стартовал 1 сентября. За звание Miss Cosmopolitan боролись девушки из 50 стран мира. Казахстан представила жительница Семея 24-летняя Алуа Азильханова, прошедшая отбор среди 100 претенденток. Девушка работает в Семейском университете специалистом по делам молодежи и параллельно учится в магистратуре.Алуа Азильханова прошла в финал конкурса и по его итогам вошла в ТОП-5 лучших национальных костюмов, став в конечном счете победительницей этой номинации. Платье ментолового цвета и белым казахским орнаментом сшит по специальному заказу в Алматы. Головной убор расшит вручную. Девушка признается, что очень надеялась оказаться в тройке лучших, но и победе в номинации "Лучший национальный костюм" очень рада."Выиграть номинацию - это большое достижение. Хотя внутри я почему-то знала, что лучший национальный костюм будет у нашей страны. Красивый силуэт и правильная подача сделали свое. Хотелось быть в числе первой тройки и стать вице мисс. Но я всегда довольна тому, что получаю в этой жизни. Самое главное я еду домой не с пустыми руками, а с победой в номинации. Дальше больше. Участие в этом конкурсе дало мне еще больше опыта и профессионализма, ну и, конечно, новых подруг", - делится впечатлениями Алуа.Девушка признается, что, не успел завершиться этот конкурс, как ей уже поступили предложения также представить Казахстан на других аналогичных проектах.Победу же в этом конкурсе одержала представительница Индонезии.