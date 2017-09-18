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Сапиев рассказал, что мешало Головкину добить Альвареса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Сапиев рассказал, что мешало Головкину добить Альвареса
Фото ©Турар Казангапов
Геннадий Головкин настраивался на один нокаутирующий удар, в то время как Альварес выкидывал легкие быстрые удары. Олимпийский чемпион по боксу и депутат Мажилиса Серик Сапиев выразил свое мнение о том, что помешало GGG добить "Канело", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все видели, что Гена настраивается на один жесткий удар, Альварес в это время выкидывал легкие быстрые удары. Я думаю, что Гене тоже нужно было настраиваться на легкие быстрые удары. А там, глядишь, и нокаутирующий удар сам придет. Я думаю, что Гене стоило бы в первых раундах задуматься больше над боксом, а не над завершающим нокаутирующим ударом", - поделился мнением боксер на брифинге в СЦК.

Сапиев отметил высокий уровень подготовки Альвареса.

"После первого раунда я уже сразу понял, что бой будет тяжелым. Увидел по Альваресу, что он неплохой, что он очень хорошо подготовился. Думаю, что к следующему бою Гена лучше подготовится, изучит его, будет боксировать, а не настраиваться только на удар", - добавил Серик Сапиев.

По личным оценкам Серика Сапиева, бой завершился со счетом 7:5 в пользу Геннадия Головкина. С данной оценкой согласился и президент Национальной федерации ММА и панкратиона РК Айдар Махметов.

"Защитные рефлексы у Альвареса были на высоте, кроме этого, он физически очень мощный, сильный боксер. Возможно, на мой взгляд, Геннадию нужно было больше бить по корпусу, но мы видели, что правый локоть Альвареса всегда прикрывал печень. То есть на этот бой он вышел очень подготовленным", - заметил Махметов.

Напомним, поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса 16 сентября в Лас-Вегасе завершился ничьей.
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