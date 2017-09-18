ЕНПФ купил ценные бумаги США на 700 млрд тенге

На государственные облигации США ушло 10% от всех пенсионных накоплений казахстанцев.
Стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ достигла 7,434 трлн тенге по состоянию на 1 сентября, сообщает
Ассоциация финансистов Казахстана. По данным специалистов, портфель пенсионных активов за август увеличился на 157,03 млрд тенге, или 2,2%, а с начала года – 965,32 млрд тенге (+14,9%).
Доля государственных ценных бумаг РК в пенсионном портфеле составила 41,76% или 3,1 трлн тенге.
"В облигации МФ РК инвестировано 2,71 трлн тенге, в ноты Нацбанка РК – 396,42 млрд тенге. В облигации банков второго уровня инвестировано 17,04% средств фонда или 1,27 трлн тенге, тогда как с учётом акций и вкладов, в банковский сектор РК инвестировано 1,68 трлн тенге пенсионных накоплений", – говорится в сообщении.
По словам финансистов, с начала года эта сумма снизилась на 13,3% с 1,9 трлн тенге: за август произошло снижение на 76,81 млрд тенге, или 4,4%
"Если рассматривать портфель по отдельным эмитентам, средства, инвестированные в государственные облигации США, увеличились на 108,23 млрд тенге – с 590,21 млрд тенге до 698,44 млрд тенге за рассматриваемый период. Из портфеля выбыли еврооблигации АО "Евразийский банк" на сумму 91,75 млрд тенге (01.08.2017) со сроком погашения в ноябре 2017 года", – сообщают специалисты.
Финансисты посчитали, что чистый инвестиционный доход ЕНПФ за восемь месяцев составил 398,57 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2016 года был равен 393,26 млрд тенге.
По данным специалистов, по состоянию на начало сентября 2017 года количество счетов вкладчиков ЕНПФ составило 10,105 млн, из которых на 9,858 млн счетах имеются пенсионные накопления.
"За август пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 153,3 млрд тенге до 7,43 трлн тенге. Тогда как с начала года накопления выросли на 741,31 млрд тенге или 11,1%, с 6,69 трлн тенге", – сообщили финансисты.
Пенсионные выплаты составили 148,57 млрд тенге с начала 2017 года. Сумма приведена с учётом 17,58 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. За сопоставимый период 2016 года выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 118,54 млрд тенге.