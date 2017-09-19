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Полицейские ищут бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 09:43
Полицейские ищут бабушку, разнимавшую дерущихся парней в Уральске
Фото mgorod.kz
Групповая драка произошла 18 сентября, примерно в 12.30 в районе остановки Циолковского, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В сеть попал видеоролик, на котором видно, как группа парней утроила потасовку.

За всем происходящим наблюдают прохожие, причем среди них есть и мужчины. Однако никто из них не стал разнимать дерущихся. Только лишь пожилая женщина, увидев происходящее, кинулась разнимать хулиганов. При этом она упала, однако никто из окружающих не помог ей даже встать.

Как рассказали очевидцы, они увидели, как один мужчина гнался за другим, причем в его руках был кирпич.

- Позже разнимать дерущихся мужчин начали прохожие, в том числе и пожилая женщина. Когда она пыталась остановить одного их них, то упала, - отметили очевидцы.

Как пояснили в МПС ДВД ЗКО, полицейскими в отделение было доставлено 6 человек.

- На данный момент подробности выясняются. Начато расследование по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц", - сообщили в МПС ЗКО.

Стоит отметить, сотрудники полиции разыскивают пожилую женщину, которая разнимала дерущихся мужчин, чтобы выразить благодарность за неравнодушие к сложившейся ситуации.



Видео предоставлено очевидцами
Источник: mgorod.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Вован
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 11:37
Вы не там ищите...не бабушку надо искать...а тех, кто должен следить за этой территорией...полосатых палочек лишили, а работать не научили... beer2
 
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  • Ирон
 ROBIN (Посетители) Сегодня, 10:48
Заметили как на лежащего аж прыгают ногами целясь в голову
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • Мимоза
 бася (Посетители) Сегодня, 10:26
красиво как ... соблюдены все местные традиции-толпой на одного.. devil а если один на один,то может и навалять противник,не стоит и пытаться.
бабуля молодец,но рисковала зря,нашёлся б неадекват и пенсии не хватило бы на всю оставшуюся жизнь лечиться..
 
 

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