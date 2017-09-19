Многодетная семья из Павлодара боится остаться без подарка Сагинтаева

В Павлодаре в центре скандала оказалась квартира, ключи от которой многодетной семье выдал сам Бакытжан Сагинтаев. Нынешний премьер-министр тогда возглавлял Павлодарскую область и лично поздравлял Танкешовых с рождением тройни. Сначала выяснилось, что жилье нельзя приватизировать, а теперь чиновники отказываются продлевать аренду, ссылаясь друг на друга. Многодетные боятся остаться на улице и просят главу правительства снова им помочь.



Карлыгаш с мужем уже и вспоминать не хотят, как ютились в малосемейном общежитии. Все изменилось шесть лет назад, когда женщина родила тройню. Местные власти тогда сразу выдали семье квартиру. Но теперь супруги боятся, что их в любой момент могут попросить из государственного жилья.



Карлыгаш Танкешова, многодетная мать:



- Если вдруг сейчас нас выселят из квартиры, я не знаю даже, куда идти с четырьмя детьми. На носу зима, у меня только муж один работает, а сейчас снимать квартиру - это очень тяжело.



Ключи от трехкомнатной квартиры многодетным торжественно вручил Бакытжан Сагинтаев. Премьер-министр Казахстана тогда был акимом Павлодарской области. Позже выяснилось, что жилье арендное, приватизировать его нельзя. Но вот загвоздка – договор об аренде почему-то перестали продлевать. У Танкешовых уже четверо детей, и перспектива остаться на улице их совсем не радует.



- Это наша комната мы её любим, мы не хотим без нее остаться.



В подвешенном состоянии семья находится уже почти год. Говорят, сначала квартира была на балансе «Горкомхоза», затем жилплощадь перешла к ЖКХ. Но ни одна из этих организаций аренду не продлевает. Танкешовы хотят жаловаться премьер-министру Сагинтаеву – на то, что его подарок у них могут отобрать.



У Карлыгаш своя версия происходящего. Женщина не исключает, что их квартира понадобилась акимату. А еще при выделении жилья чиновники, дескать, допустили ошибку. Трехкомнатную дали многодетной семье, а в документах указали, что жилплощадь досталась госслужащим.



В семье Танкешовых никто не работал на госслужбе. Глава семьи трудится на заводе, супруга – домохозяйка. Чиновники теперь уверяют: выход есть, и вот какой.



Ерек Слан, отдел финансов акимата г. Павлодара:



- Так как это жилище находится в коммунальном хозяйственном предприятии «Горкомхоз», ей надо обратиться с официальным заявлением в «Горкомхоз» и получить оттуда официальный ответ, а с нашей стороны был выдан официальный ответ об отказе. С этими отказами необходимо обратиться в городской суд.



Вот только многодетная мать утверждает, что уже обошла все эти инстанции и не по одному разу. И ни в одной ей так и не дали официального ответа. А значит, требовать продлить договор аренды через суд тоже не получится.