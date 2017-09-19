В Италии школьников избавят от домашних заданий

Домашнего задания не будет. В школах Италии начинается испытание новой модели обучения детей, при которой все упражнения на дом отменяются.



В экспериментальном проекте Министерства образования участвует 166 школ страны. Нововведение поддерживают тысячи учителей и родителей, которые объединились в движение национального масштаба.



Юлия Гончар, Twitter@24kz_rome:



- Как тебя зовут?



- Андреа.



- В школе тебе дают домашнее задание?



- Нет, в нашей школе не дают.



- Что же ты тогда делаешь вечерами вместо того, чтобы делать уроки?



- Вечера я провожу с друзьями, у моих родителей магазин с большим садом, как вилла.



- Чем занимаетесь с друзьями?



- Играем в мяч, в прятки, там очень много места в саду, для игр он очень подходит.



- Ты большой молодец!



Домашние задания лишают детей права на отдых. И это главная причина, по которой и родители, и учителя сопротивляются существующей модели школьного образования. Главная, но не единственная. Домашние задания бесполезны в закреплении знаний и провоцируют стресс, семейные ссоры, детские слезы.



Маэстро Данило поставил подпись в петиции за отмену «устаревшей» методики обучения в числе 25 тысяч учителей и родителей. Педагог по образованию, он является основателем единственной в Италии «Школы моря» и проводит свои уроки у младших классов исключительно на свежем воздухе.



Данило Казертано, учитель:



- Я думаю, эксперимент может стать успехом. Потому что в нашей стране очень много талантливых учителей. Но перемены не должны быть ради лозунга «Нет домашнему заданию!». Иначе есть риск лишь запутать детей, учителей и родителей. Нужно убедиться, что учителя в состоянии преподавать без домашних заданий и плохих оценок. Учить, так сказать, без палки. Лишь когда есть уверенность в этом, можно проводить реформу.



Новый учебный год с революции начинают тысячи младшеклассников и школьников среднего звена. Отныне им придется проводить больше времени в стенах класса: заниматься утром теорией, а после обеда практикой. Иная организация времени и иной подход к обучению должны позволить детям усвоить материал и отказаться от уроков дома. Уроков, которые, как правило, выполняются с помощью родителей и репетиторов.



- Большую часть заданий надо все же делать в школе. Хоты бы потому, что родитель - это не учитель. И, может быть, не в состоянии преподнести ребенку какое-то объяснение.



- Домашние задания, если их много, становятся проблемой для родителей. Сейчас мой сын учится в первом классе, и все у нас еще впереди.



- Наши дети приходят из школы домой без тетрадей в этом году. И это мне позволяет надеяться, что будем теперь проводить больше времени вместе.



Модель образования, которую Италия сегодня экспериментирует - не новое изобретение. Она заимствована у Финляндии, а уровень знаний школьников этой страны считается самым высоким в мире. Вместо того, чтобы вечерами сидеть над учебниками, финские педагоги рекомендуют семейный поход в музей, парк или бассейн.



Авторы: Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе