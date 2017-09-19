«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 19 Сентября
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340.02 KZT
  • €1 = 406.26 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Италии школьников избавят от домашних заданий

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 18:58
В Италии школьников избавят от домашних заданий
diona-club.ru
Домашнего задания не будет. В школах Италии начинается испытание новой модели обучения детей, при которой все упражнения на дом отменяются.

В экспериментальном проекте Министерства образования участвует 166 школ страны. Нововведение поддерживают тысячи учителей и родителей, которые объединились в движение национального масштаба.

Юлия Гончар, Twitter@24kz_rome:

- Как тебя зовут?

- Андреа.

- В школе тебе дают домашнее задание?

- Нет, в нашей школе не дают.

- Что же ты тогда делаешь вечерами вместо того, чтобы делать уроки?

- Вечера я провожу с друзьями, у моих родителей магазин с большим садом, как вилла.

- Чем занимаетесь с друзьями?

- Играем в мяч, в прятки, там очень много места в саду, для игр он очень подходит.

- Ты большой молодец!

Домашние задания лишают детей права на отдых. И это главная причина, по которой и родители, и учителя сопротивляются существующей модели школьного образования. Главная, но не единственная. Домашние задания бесполезны в закреплении знаний и провоцируют стресс, семейные ссоры, детские слезы.

Маэстро Данило поставил подпись в петиции за отмену «устаревшей» методики обучения в числе 25 тысяч учителей и родителей. Педагог по образованию, он является основателем единственной в Италии «Школы моря» и проводит свои уроки у младших классов исключительно на свежем воздухе.

Данило Казертано, учитель:

- Я думаю, эксперимент может стать успехом. Потому что в нашей стране очень много талантливых учителей. Но перемены не должны быть ради лозунга «Нет домашнему заданию!». Иначе есть риск лишь запутать детей, учителей и родителей. Нужно убедиться, что учителя в состоянии преподавать без домашних заданий и плохих оценок. Учить, так сказать, без палки. Лишь когда есть уверенность в этом, можно проводить реформу.

Новый учебный год с революции начинают тысячи младшеклассников и школьников среднего звена. Отныне им придется проводить больше времени в стенах класса: заниматься утром теорией, а после обеда практикой. Иная организация времени и иной подход к обучению должны позволить детям усвоить материал и отказаться от уроков дома. Уроков, которые, как правило, выполняются с помощью родителей и репетиторов.

- Большую часть заданий надо все же делать в школе. Хоты бы потому, что родитель - это не учитель. И, может быть, не в состоянии преподнести ребенку какое-то объяснение.

- Домашние задания, если их много, становятся проблемой для родителей. Сейчас мой сын учится в первом классе, и все у нас еще впереди.

- Наши дети приходят из школы домой без тетрадей в этом году. И это мне позволяет надеяться, что будем теперь проводить больше времени вместе.

Модель образования, которую Италия сегодня экспериментирует - не новое изобретение. Она заимствована у Финляндии, а уровень знаний школьников этой страны считается самым высоким в мире. Вместо того, чтобы вечерами сидеть над учебниками, финские педагоги рекомендуют семейный поход в музей, парк или бассейн.

Авторы: Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе
Источник: 24.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
zayaz (Посетители) Сегодня, 21:11
Ага, давайте, побольше таких новостей. Итак образование катится в пропасть с такими учебниками и непонятной никому системой оценок.
Посмотрим на Италию- домашние задания отменим!! Делов то!! Неграмотными легче управлять!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:02
да вам расти еще до Сабитовой!! (сарказм)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 19:11
Вот это, я понимаю, реформа! Та че уж там, назвали бы школу детсадом для взрослых crazy

ЗЫ. Самое интересное, что богатенькие Буратины своих детей в такие школы не отдадут. Их отдадут в Итен, где разве что из классики не применяют телесных наказаний розгами. А все остальное - как при бабушке Виктории dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика