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Иностранцев станут нанимать на работу в Казахстане по-другому

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Иностранцев станут нанимать на работу в Казахстане по-другому
ekspat.ru
В Казахстане изменят условия выдачи разрешений на трудоустройство иммигрантов. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В новой концепции учтен опыт стран ОЭСР и применено сочетание временной и долгосрочной миграции.

"Предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое: разрешение до одного года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно распространяется на сезонных иностранных работников, трудовых иммигрантов, работающих у физических лиц с ограничением по возрасту, то есть не младше 18 лет, и с сохранением уплаты сбора", - озвучила Дуйсенова на заседании правительства.

Второй вид разрешения действует до трех лет для квалифицированных иностранных работников. Они примут участие в реализации приоритетных для страны проектов. Разрешение может выдаваться сразу на три года в зависимости от характера реализуемых проектов вместо нынешнего одного года, пролонгируемого ежегодно.

"Третье разрешение квалифицированным иностранным рабочим на профессиональную деятельность для реализации долгосрочных проектов. Это система справок, которая была введена в текущем году. В рамках концепции предлагается расширить срок действия справок с трех месяцев до трех лет. Справка о соответствии квалификации навыков и умений работника установленным требованиям будет иметь силу до тех лет, и в течение трех лет он может трудоустроиться в Казахстане", - сказала Дуйсенова.

Министр отметила, что эти меры будут сопровождаться также реализацией общенациональной программы повышения квалификации для замещения в будущем иностранных специалистов национальными кадрами.
Источник: Tengrinews.kz
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