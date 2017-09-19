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Посольство США в Казахстане распродает машины, мебель и бронированные окна

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Посольство США в Казахстане распродает машины, мебель и бронированные окна
Посольство США в Астане. Фото wikimapia.org
Американское посольство, расположенное в Астане, объявило аукцион вещей, бывших в употреблении, и распродажу книг и кухонной утвари, передает Tengrinews.kz.

На официальном сайте посольства США в РК размещена информация об аукционе, который состоится в Астане 30 сентября 2017 года.

Предлагаемые вещи: мебель (домашняя, офисная), ковры, компьютерное оборудование, кухонное оборудование, спортивное оборудование, полицейские будки, бронированные окна, колеса, автомобили, гольф-кары.

В посольстве США пояснили, что распродаются вещи, которые находятся на балансе посольства.

"У посольства есть правила, регламент не держать ту или иную вещь, которая находится на балансе от пяти до десяти лет. После истечения этого срока мы должны от этого избавляться, то есть продавать - не отправлять это обратно в США, а продать здесь", - пояснил представитель посольства США в Казахстане Нурлан Таласпаев.

Как пояснил представитель посольства, на аукцион также выставляются мебель, посуда и техника, находившиеся в квартирах, где проживают дипломаты.

"Допустим, деревянная мебель - срок службы 12 лет, этот срок прошел, она отслужила, но она в хорошем состоянии. Так как регламент нам говорит, что пора нам от нее избавляться, мы ее тоже распродаем", - добавил Таласпаев, отмечая, что на смену отслужившим срок вещам и оборудованию, посольство США закупает все новое.

Также на аукцион будут выставляться автомобили, которые, по мнению организаторов торгов, должны привлечь потенциальных покупателей.

"В основном машины - это американские бренды: Chevrolet, Ford. Есть фургоны, есть легковые машины. Состояние машин очень хорошее, пробег маленький", - сообщил представитель посольства США.

Аукцион будет проходить на территории парковки посольства США. Все желающие должны будут зарегистрироваться на месте. Продавать выставленные лоты будут как в тенге, так и в долларах.

"Цена будет расти, желающий купить тот или иной лот - они будут за него бороться. Аукцион - это конкуренция", - добавил представитель посольства США в Казахстане.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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goblin (Посетители) Сегодня, 18:09
ну и где этот таможенный комитет ? Сборы - пошлины собирать будут или служебного рвения не хватит ?
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:08
И что? Кому нужен этот хлам? Мы что самые бедные?
 
 

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